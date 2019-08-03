87歲老父無悔顧小兒麻痺兒　桃園表揚74名模範父親

▲每位模範父親以走星光大道方式：走紅毯進入會場。（圖／市所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「在熱絡的掌聲中，今天您是最佳男主角。」桃園區公所2日於區所大禮堂，舉辦2019年模範父親表揚大會，入選的74名模範父親，在妻女、兒孫陪同下，歡喜接受表揚。每位模範父親進場時，以走星光大道方式走紅毯進入會場，受到區長陳玉明及熱絡掌聲歡迎，讓爸爸們超開心！

市長鄭文燦表示，父親是家庭的支柱與避風港，新一代的爸爸更是萬能，更要扮演孩子們心目中的SUPERMAN。因此，桃園市政府也加強對於父執長輩的照顧，而桃園的老人福利就是全國最完善的，對於生育、養育及教育等方面的補助也很完整。

▲▼在妻女、兒孫陪同下，入選的74名模範父親歡喜接受表揚。（圖／黃駿挺臉書提供）

另外，市府也正積極進行桃園各大建設，以增進整體的就業環境與經濟發展，市府團隊會繼續努力落實各項政策，讓桃園市各項福利、建設更精進，讓政府成為父親們背後最穩固的靠山。



桃園區接受表揚的模範父親共有74名，其中年齡最長的是現年87歲的陳明輝先生，陳明輝先生與妻子結婚68年，育有5子，夫妻二人教育培養孩子不遺餘力，並長期照顧罹患小兒麻痺及癲癇的第三個兒子。面對人生挑戰的同時，陳明輝仍能保持樂觀積極心境，其不怨天尤人且充滿感恩與惜福的態度，是孩子們的最佳榜樣，也是鄰里間的模範及表率。