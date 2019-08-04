　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

2019新竹縣模範父親出爐　16位好爸爸共聚獲獎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2019新竹縣模範父親出爐　16位好爸爸共聚獲獎。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹縣政府4日舉行模範父親表揚活動。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

為慶祝父親節，新竹縣政府於4日於新竹縣議會大禮堂舉行「2019年度模範父親表揚活動」，表揚各鄉鎮市模範父親代表共16位，由縣長楊文科、議長張鎮榮親自頒贈「父教之光」匾額，祝賀父親節快樂，並贈送裱框照作為紀念、庇護工場「喜憨兒烘焙屋竹北工作站」蛋糕、及免費拍攝全家福含框相。活動由竹縣智障福利協進會帶來精采太鼓表演，及新瓦屋花鼓協會的鬧花鼓、鑼鼓揭開序幕，祝即將來臨的父親節快樂。

本次表揚90歲以上4位，最年長為94歲，89-80歲5位、79-70歲6位，最年輕68歲，每位都是受子女尊崇、德高望重的父親。縣長楊文科說，過去不像今日般，父親不會輕易說出我愛你，但對家庭的照顧，成為家庭支柱，其實都是父親表達愛的方式。

▲2019新竹縣模範父親出爐　16位好爸爸共聚獲獎。（圖／新竹縣政府提供）

▲由縣長楊文科、議長張鎮榮親自頒贈「父教之光」匾額，祝賀父親節快樂。

受表揚之一的新埔魏世琳父親，曾研究出提升水稻品質與收益助稻農，榮獲行政院農委會模範農民，於6月仙逝，今日由其長子魏德淦代為出席獲獎。次子魏德興表示，父親離開前有收到獲入選的消息，非常高興，父親生為世代務農家庭，農忙之餘種洋菇、打零工賺取微薄工資，貧苦環境下一手拉拔五個子女，實屬不易，父親是個硬颈的客家人，雖不擅言詞，但以身言教教導孩子，是個很棒的父親！

現年87歲竹東鎮的姜義鎮父親擔任教師、主任、校長40多年，曾獲台灣省優良教師獎章，至今出版60多本書，其中多本獲客委會、文化局補助，並獲中國語文獎章、台灣省文化處報導文學獎等獎項，他表示，過去那個年代，家境貧苦，讀書不易，因受好友爸爸校長推薦，才能順利讀師專，他也秉持著父親所說的「不管甚麼事都要認真去做」來努力，拿到竹師第一屆金牌獎，第一名畢業。其子女皆為佼佼者，畢業於清大、紐約大學，他說，教導子女也沒有秘訣，就是以前家境貧苦，規定要考上公立學校，會和他們在同個房間一起讀書。

▲2019新竹縣模範父親出爐　16位好爸爸共聚獲獎。（圖／新竹縣政府提供）

▲▼本次表揚90歲以上4位，最年長為94歲，89-80歲5位、79-70歲6位，最年輕68歲，每位都是受子女尊崇、德高望重的父親。

▲2019新竹縣模範父親出爐　16位好爸爸共聚獲獎。（圖／新竹縣政府提供）

湖口的曾德潭父親現年85歲，曾擔任公職40多年，盡忠職守、公正廉潔，擔任過新竹縣稅捐稽徵處股長、新竹縣政府局長等職務，並榮獲財政部財稅金融優秀人員、全國模範公務人員。他形容，過去新竹縣市分治的財產事宜都經他手過，一筆一筆這樣調查。他教導孩子採自由發展方式，而他們也很自愛，現在都好發展。

活動中父親們也展現精彩才藝，芎林鄉的何智揚父親拉奏二胡與兒子演唱，父子合作完美演出，尖石鄉的達利．貝夫宜爸爸也用嘹亮歌聲演唱山歌。

本年度榮膺模範模範父親名單如下：
1、竹北市─許光武 先生(90歲)
2、竹北市─謝興榜 先生(72歲)
3、竹東鎮─姜義鎮 先生(86歲)
4、關西鎮─楊道榮 先生(83歲)
5、新埔鎮─魏世琳 先生(90歲)
6、新豐鄉─陳暘錠 先生(68歲)
7、湖口鄉─曾德潭 先生(84歲)
8、芎林鄉─何智揚 先生(86歲)
9、橫山鄉─曾國正 先生(74歲)
10、北埔鄉─陳達夫 先生(74歲)
11、峨眉鄉─楊瑞錡 先生(71歲)
12、寶山鄉─葉祥慶 先生(94歲)
13、尖石鄉─ 達利．貝夫宜先生(75歲)
14、五峰鄉─李瑞竹 先生 (74歲)
15、梁煜堃 先生(94歲)
16、陳洪邦 先生(81歲)
 

ET快訊
泰國公開賽／周天成化解4個冠軍點　3局逆轉奪冠！
女友16歲妹趴沙發！他「後面騎上」抱上床強X　瞎喊：是在玩
賴琳恩出門「不穿好衣服」大腿全看光　網驚：喝愛玉最好穿這樣

關鍵字：父親節,模範父親,新竹縣政府

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

走失小男童聽不懂中文只會哭！　警助約旦籍父親深夜找到兒

花蓮兒少展現自我！「夢想天空」K歌大賽唱出好聲音

韓國瑜桃園拜宮廟　楊梅警友贈新「仙」飲品慰勉執勤警

今夏不可錯過的美味　台南酪梨農業產業文化活動盛大展開

普天宮超威！7天牽24條紅線　鄭宏輝化身月老幫找「竹科太太」

魔術師女團「Magic Beauties」演出　大小朋友歡笑聲不斷

2020選戰起跑　民進黨台南市黨部各區區主任就位

台南大灣陳厝宗譜歷時30年　父親節前夕溫馨出爐

2019新竹縣模範父親出爐　16位好爸爸共聚獲獎

利用未成年少年充當車手　台東警破獲網路購物詐騙集團

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

再當一次新娘！阿嬤婚紗初體驗 全程少女心爆棚...祖孫情感動網

驚見綠蠵龜「慘卡岩縫中」殘喘 情侶30分鐘猛力狂推送牠回家

回家發現床上5隻奶貓翻肚甜睡！他傻眼完默默收編

2個月「飲食+重訓」菜單全公開 他狂減10%體脂變身魔鬼筋肉人

超萌雙胞胎大毛鬧脾氣狂跺腳　妹妹二毛一旁看了...無奈白眼

王力宏《好聲音》太欣賞男選手！　強制讓3位導師全轉身...一看都傻了XD

到哪都要看！她邊游泳邊追劇　抬頭捷1小時...網驚：高高手！

劉以豪暖牽手.擋太陽「我永遠都在」　郭雪芙主動擁抱：謝謝你喜歡過我！

國道擋鳴笛救護車近2分鐘遭狂叭 駕駛疑「切不出去」警：吊銷駕照

走失小男童聽不懂中文只會哭！　警助約旦籍父親深夜找到兒

花蓮兒少展現自我！「夢想天空」K歌大賽唱出好聲音

韓國瑜桃園拜宮廟　楊梅警友贈新「仙」飲品慰勉執勤警

今夏不可錯過的美味　台南酪梨農業產業文化活動盛大展開

普天宮超威！7天牽24條紅線　鄭宏輝化身月老幫找「竹科太太」

魔術師女團「Magic Beauties」演出　大小朋友歡笑聲不斷

2020選戰起跑　民進黨台南市黨部各區區主任就位

台南大灣陳厝宗譜歷時30年　父親節前夕溫馨出爐

2019新竹縣模範父親出爐　16位好爸爸共聚獲獎

利用未成年少年充當車手　台東警破獲網路購物詐騙集團

不斷更新／U12冠軍戰　中華戰日本

大逆轉！　關智斌「等了16年紅館開唱」…圓夢幕後原因網泣：世界真有奇蹟

影／摩鐵大揭密》求婚、慶生百元唱歌開趴！　實材隔音好「比KTV乾淨」

走失小男童聽不懂中文只會哭！　警助約旦籍父親深夜找到兒

花蓮兒少展現自我！「夢想天空」K歌大賽唱出好聲音

韓國瑜桃園拜宮廟　楊梅警友贈新「仙」飲品慰勉執勤警

不斷更新／高國輝二壘安打先馳得點　5局富邦1：1桃猿

孩子常發呆？醫揭恐是「兒童型癲癇」...舔嘴＆噘嘴＝警訊

最近性格越來越怪…他默默從9樓陽台跳下　太太目擊一切抱兒哭斷腸

泰國公開賽／周天成化解4個冠軍點　3局逆轉奪冠！

地方熱門新聞

興仁公園韓粉擺攤！車主勸導遭嗆

桃園最美韓粉　陸配姐妹現身挺韓

全台有錢人聚集地曝光　人口成長..

3歲娃上學第一天失蹤！竟偷溜回..

桃園龍舟划進美國　首度征戰就拿..

兼母職20餘年　 93歲歐日昇..

善化警取締闖紅燈等違規57件

台南東山區發現男浮屍

波蘭美聲與台灣歌謠　巨城聽天籟

金曲歌王謝銘祐同台獻唱

新北兒童藝術節　道路交通管制

桃園74名模範父親　接受各界表..

老父抽血「驗出鎮定劑」！他氣炸..

小馬聯盟世界賽　中華少棒19比..

更多熱門

相關新聞

國防部3分鐘超暖心父親節廣告曝光

在父親節前夕，國防部4日透過臉書發布「我向您敬禮」的形象廣告，影片以MV方式製作，有別於以往強調武器裝備作為重點，內容從一位空軍飛官與子女、家人彼此的互動為出發點，強調飛官在空中捍衛國家領空，為家人，同時也是國家最忠誠的守護者。

桃園74名模範父親　接受各界表揚

兼母職20餘年　 93歲歐日昇獲選模範父親

滿是洋蔥QQ父親一句話讓女警願意當「爸寶」

台南市勞工模範父親表揚大會

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

男每天灌4瓶麥香紅…健檢報告曝

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼回應…她默默走回

她走心嗆蕾菈「以為自己了不起」

唐綺陽2019下半年工作運大公開！

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」

小嫻剪耳下1cm激短髮！

23歲重機兒過彎自撞亡　母哭提國賠控護欄害命

德州槍擊前「小男孩衝賣場」狂吼：有人要開槍！

新北男邀12歲少女「病房激戰SOD」下場曝光

即／台中親親戲院驚傳隨機砍人

浩子深夜PO文「感覺好陌生」逼哭網友

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失20年

保全擋人車可罰6000　社區群組崩潰

高雄女13歲當媽：想跟他結婚　18歲爸下場揭曉

獨／林昶佐8月低調帶黃捷赴美募款

更多

最夯影音

更多

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

再當一次新娘！阿嬤婚紗初體驗 全程少女心爆棚...祖孫情感動網

驚見綠蠵龜「慘卡岩縫中」殘喘 情侶30分鐘猛力狂推送牠回家

回家發現床上5隻奶貓翻肚甜睡！他傻眼完默默收編

2個月「飲食+重訓」菜單全公開 他狂減10%體脂變身魔鬼筋肉人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面