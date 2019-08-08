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石垣宮古島發「避難勸告」躲利奇馬！籲10萬人撤離　警戒狂風暴雨大浪

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▲▼ 日本先島群島已進入第9號颱風利奇馬暴風圈。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲ 先島群島已進入利奇馬暴風圈範圍。沖繩氣象台稍早指出，利奇馬挾帶的暴風、大浪及豪雨可能造成災情。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者詹雅婷／綜合報導

第9號颱風利奇馬直撲日本，根據日本放送協會（NHK）最新消息，目前先島群島已進入暴風圈範圍，料今晚至明晨受到的影響最大。對此，沖繩縣石垣市與宮古島市政府已對區域內所有市民發出「避難勸告」，籲10萬多人盡速撤離至安全區域或是地方政府設置的避難所。

根據氣象廳當地下午5時（台灣時間下午4時）的最新預報，目前利奇馬位在石垣島東南東方120公里處海面，正以每小時20公里的速度朝北北西前進，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒50公尺，瞬間最大陣風每秒70公尺。

據瞭解，石垣市內共有2萬4976個家戶，共計4萬9686人，而宮古島市則有2萬5098個家戶，共計5萬5006人。目前兩地政府已於今天下午發出避難勸告，呼籲10萬市民盡速撤離至安全的地方。

▲ 利奇馬暴風圈再增強 。（圖／翻攝NOAA）

為了因應利奇馬颱風，目前新石垣機場今日國內線、國際線航班確定全面停擺，明日的國際線航班也暫停，國內線仍待評估；宮古機場及不遠處的下地島機場今日也已關閉。

沖繩氣象台稍早指出，先島群島的最大瞬間風速料將來到每秒75公尺，且挾帶的暴風、大浪及大雨可能造成嚴重災情，沖繩本島也可能出現12公尺浪高的海上風暴。

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關鍵字：利奇馬颱風,颱風,沖繩,先島群島,石垣島,宮古島,日韓要聞

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