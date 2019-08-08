影／利奇馬逼近！老闆嚴肅臉「問工作進度」神展開　5分鐘後更霸氣...網羨慕炸

記者周亭瑋／綜合報導

強颱利奇馬持續逼近台灣，氣象局已針對台北、新北、桃園等6縣市發布陸上颱風警報。一名女網友稍早發文表示，老闆下午時突然現身，先是一臉嚴肅地詢問工作進度，而後立刻要求員工「全體關電腦」，霸氣又佛心的舉動讓大票網友超羨慕。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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女網友在「爆廢公社」還原當時經過，下午老闆突然嚴肅地說，「盤點你們所有人現在手上的事，有沒有立刻、馬上要處理的事或公文」；而員工們一致搖頭，紛紛回報沒有。

就在大家不明所以時，老闆霸氣喊話，「好，現在立刻全部人關電腦，走」，好笑的是，5分鐘後他發現員工都還待著，於是加緊催促，「摸什麼吶，通通快走回家！現在沒風沒雨快滾」。

▲利奇馬颱風陸警發布，北北基桃宜花納警戒區。（圖／翻攝自日本向日葵衛星網頁）

看到佛老闆與幸運員工的例子，許多網友全投以羨慕眼神，紛紛回應，「別人的老闆總是不會讓我們失望」、「我老闆也下班了，但是我還要加班」、「我老公被公司要求加班，而且今天還是父親節」、「你們公司還有缺人嗎」。

另外，氣象局已針對台北、新北、基隆、桃園、宜蘭、花蓮6縣市發布陸上颱風警報，若以目前預報來看，北北基、宜蘭、桃園、新竹縣市9日凌晨至中午，陣風都有達10級，有機會達放假標準；不過實際「災防假」宣布與否，要以各縣市權責機關發布為準。

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▼老闆要員工們趁風雨不大之際，趕快躲回家。示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）