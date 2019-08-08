強颱利奇馬進逼！新竹納陸警範圍　五峰、尖石重症患者率先撤離

▲新竹縣府會同國軍撤離五峰鄉、尖石鄉重症及慢性疾病患者。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

強颱利奇馬步步進逼台灣，雖然中心位置至8日下午4時仍距台北400公里，但外圍環流已在北台灣掀起陣雨，原本陸警警戒區為桃園以北、宜蘭、花蓮，但下午2時30分氣象局再將新竹納入警戒範圍。面對強颱來襲，新竹縣府不敢大意，下午率先會同國軍前往五峰鄉、尖石鄉撤離重症、慢性病患。同時新竹市府交通處也指出，為便利市民移置車輛，颱風期間市轄道路黃線、紅線開放停車。

由於利奇馬風雨強勁、不容小覷，在氣象局將新竹納入陸警範圍後，新竹縣市府旋即進入備戰狀態，雖然8日晚間風雨未達標準，新竹縣市仍正常上班課，但縣府衛生所、救護人員下午已先會同國軍前往五峰鄉、尖石鄉新樂村、水田村撤離重症、慢性病患，避免遭受風雨波及而發生危險。

新竹市府交通處8日下午也表示，為便利颱風期間市民車輛移置，陸警發布期間市轄管道路內「禁止停車線（黃線）」、及「禁止臨時停車線（紅線）」開放車輛停放，消防救災巷道則除外，建議低窪地區及車輛置放於地下空間車主可多加利用，避免車輛受損。交通處提醒，開放停車期間，民眾仍須遵守「道路交通安全規則」，靠邊妥善停放車輛，以維道路通行順暢，並於陸警解除後立即移置，以免受罰。

▼強颱利奇馬風強雨大，新竹也納入陸警範圍。（圖／記者陳凱力翻攝）