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88強震撼北台！北市災情統計45件「還有9戶停電中」　共27人受傷就醫

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▲▼台北西門町KTV大樓磁磚掉落。（圖／東森新聞提供）

▲台北西門町KTV大樓不敵強震，外牆磁磚掉落。（圖／東森新聞）

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

宜蘭縣外海8日清晨5時28分發生芮氏規模6.0強震，震源深度22.5公里，台北市震度達到4級。台北市災害應變中心震災報告中指出，截至中午12時30分共受理45件災情，其中僅剩1件（9戶停電）尚在處理中，此次災情一共釀成27人受傷就醫，其中1人左肱骨骨折，其餘皆為輕傷。另一方面，南京東路下午2時許傳出天花板掉落砸傷一名婦人，若再加上此件災情，截至下午2時30分北市已有46件、28人受傷。

北市災害中心表示，受理的災情分別為瓦斯管線毀損（含漏氣）4件、交通號誌損壞1件、電線（桿）或纜線毀損2件、電力停電3件（合計687戶）、自來水漏水1件、圍牆（籬）倒塌5件、建築物輕微毀損12件、電梯受困3件、門框變形5件、家具傾倒1件、屋內受困2件、電纜掉落1件、其他5件。

人員受傷方面，據衛生局統計醫院回報資料，截至中午12時30分共有27人（13男、14女）受傷就醫，其中一名傷者為中度受傷、左肱骨骨折住院，另有6人輕傷急診留觀，其餘皆為輕傷。

此次0808地震北市重要災情包括大同區長安西路外牆磁磚掉落；萬大路、莒光路、興寧街687戶停電，經搶修後目前仍有9戶尚未復電；南港區園區街瓦斯漏氣，目前派遣大型機具於洩漏點開挖中；中正區南機場公寓龜裂，5樓手扶梯倒塌，中正區公所預計8日下午4時30分會同建管處、秘書處前往現場會勘；另還有萬華區成都路KTV外牆磁磚剝落，現場圍起封鎖線，無人員受傷。

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▲▼南港園區街，瓦斯外洩。（圖／記者趙永博攝）

▲▼南港園區街，瓦斯外洩。（圖／記者趙永博攝）

▲南港園區街瓦斯漏氣。（圖／記者趙永博攝）

▲▼地震，南機場公寓牆裂。（圖／東森新聞）

▲▼地震，南機場公寓。（圖／東森新聞）

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