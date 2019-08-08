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老屋更要保！　全台住宅地震險投保率僅34.72%

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▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲根據金管會統計，截至今年7月底，台灣僅約302萬戶投保住宅地震基本保險，投保率約34.72%。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

今（8）日清晨5點28分於宜蘭蘇澳外海，發生芮氏規模6.0有感地震，許多民眾被搖醒。金管會對此表示，初步調查後，除了部分地區的建築物有外牆磁磚剝落的情形外，目前尚無住宅災損。

金管會在地震發生後第一時間即責成財團法人住宅地震保險基金主動與震區的縣市消防局聯繫及了解災情，該基金並依緊急應變作業流程啟動緊急應變機制。

保險局官員表示，經地震保險基金初步查告，截至8日上午9點整，除部分地區之建築物有外牆磁磚剝落情形外，尚無住宅災損。

另據金管會統計，住宅地震保險制度自2002年4月1日起實施，提供民眾基本的地震保險保障，不過截至今年7月底，台灣僅約302萬戶投保住宅地震基本保險，投保率約34.72%，仍有許多屋主尚未投保。

保險局官員建議，屋主應提早投保，以獲得基本保障，民眾如需進一步了解住宅地震基本保險內容或投保程序，可洽地震保險基金。

另針對已投保住宅地震保險的民眾，保險局官員提醒，若住家建築物有遭受損失，可立刻通知各地產物保險公司或地震保險基金報案，一旦受理將會立刻派員查勘鑑定損失程度，至於受理時間為何，則視個案而定。

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關鍵字：金管會,保險,地震,建築物,地震保險基金

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