搖醒夢中人！6.0強震前「已32天無有感地震」　歷年第二長

▲宜蘭外海8日清晨5時28分發生芮氏規模6.0的有感地震。（圖／中央氣象局）

記者蔡玟君／台北報導

宜蘭外海8日清晨5時28分發生芮氏規模6.0的有感地震，地震深度22公里，讓許多人從睡夢中驚醒。而根據氣象局地震中心數據指出，在此次地震發生前，從7月1日至8月1日，已有連續32天未發生明顯有感地震，是歷年第二長，但長時間未發生有感地震與強震是否有關聯性，地震中心表示，目前沒辦法下定論。

在今日發生6.0有感地震之前，台灣已連續32天未有顯著有感地震，為歷年第二長紀錄，第一長紀錄是2017年9月21日至10月25日，連續35天未發生有感地震。但長期未發生有感地震之後是否就會有強震？氣象局地震測報中心監測課課長林祖慰表示，目前沒辦法下此定論，根據往年數據，雖也有長時間未發生有感地震情形，但之後發生的有感地震從規模3以上至規模5左右都有，且彼此間沒有特殊性，因此目前無法下定論。

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▲地震（圖／翻攝ETtoday新聞雲）

另外可留意的一點是，根據地震測報中心數據指出，2019年前7個月的有感地震為241個，比往年平均值少。根據數據指出，2012年至2018年一年有發布於官網的有感地震平均值為680次，相較之下，今年觀測到的有感地震次數較少。

針對今日的6.0地震，地震專家、氣象局前地震測報中心主任郭鎧紋表示，這次宜蘭外海規模6.0地震，推估釋放的能量僅約0.5顆原子彈，但從2017、2018年到目前為止，台灣地震能量釋放的不多，雖然2018年花蓮0206地震規模有6.26，可是釋放的能量其實不到2顆。

▲地震裂縫。（圖／翻攝震災後住家房屋自我檢查手冊）

郭鎧紋說，台灣每年應該平均要釋放8顆原子彈能量，算下來每一個半月約會累積1顆原子彈，但因為近年規模6以上地震發生並不多起，因此從2017年至2019年8月15日，約還累積有16.5顆原子彈能量待釋放。

他進一步指出，在921之前，累積待釋放原子彈一度累積到快300顆，不過當時一次就清了100顆原子彈，一直到2016年已清空所有能量。以目前16.5顆原子彈的能量來看，相當於一個規模7的地震，提醒民眾平時對於地震都要提高警覺，也務必事先做好防震措施，例如檢查房屋結構，若有較大地震發生時，也要保持鎮靜。