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「未來可能有規模8強震」　學者提醒：注意台灣隱沒帶

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▲▼大地震，宜蘭礁溪跑馬古道落石，警方封鎖管制，預計中午清除。（圖／游芳男翻攝，下同）

▲6.0大地震，宜蘭礁溪跑馬古道落石。（圖／記者游芳男翻攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣東部海域在今天清晨5點28分發生芮氏規模6.0地震。對此，有學者指出，雖然這次的地震屬於正常能量釋放，但是因為颱風接著來，可能會造成較嚴重的後續影響，「等颱風來了，蘇花必定斷路」，學者也說明，這次地震所帶來的餘震不用擔心，大家應該擔心未來台灣的隱沒帶地震，將有可能發生8.0地震。

今清晨5點28分台灣東部海域發生芮氏規模6.0地震，震央在台灣東部海域，深度22公里，全台有感，最大震度為宜蘭6級，花蓮、台北、新北、桃園、新竹、台中4級。

請繼續往下閱讀...

對此，台大地質系教授陳文山表示，今天的地震在南澳外海，這區域本來地震就很平凡，是屬於正常能量釋放，從資料上也查得出來，這個地區3至5年，就會有次較大的地震，但過去的經驗來說，在這次地震之後，餘震不會太多，頂多維持一個禮拜。

▲▼地震裂縫。（圖／翻攝震災後住家房屋自我檢查手冊）

▲學者指出，這次地震屬於正常能量釋放，雖然一個禮拜內還會有餘震，但是次數不會多，且很快就會結束了。（圖／翻攝震災後住家房屋自我檢查手冊）

中央大學地球科學學系主任顏宏元也說，以南澳地震帶來說，這次屬於正常能量釋放，雖然一個禮拜內還會有餘震，但是次數不會多，且很快就會結束了。中央研究院地科所研究員、大屯山火山觀測站林正洪也說，這次的地震不太訝異，和預期所想，但是明天颱風進來，山區附近的民眾，須小心土石坍塌、崩塌。

中央大學地球科學系副教授李錫堤則表示，這次的地震其實沒有這麼大，而且有釋放總比沒有釋放來的好，但這次的地震也提醒台灣，這是個警示，需要有更多的地震防預措施，而且就整個東部來說，雖然有釋放，但是還是釋放的不夠，同時，也要擔心其他斷層，雖然這幾天不會再發生更大的地震，但是台灣的隱沒帶地震、台灣花蓮外海及海溝行深度地震，還是有可能會發生8.0的地震，民眾還是要小心注意。

李錫堤也說，地震完，接著有颱風將從東邊掃過去，花東山區還是要注意土石鬆動，山崩落石事件也會特別多，這次蘇花東路，也很有可能會有斷路情況。
 

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關鍵字：地震,正常能量釋放,颱風,蘇花,餘震,隱沒帶

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