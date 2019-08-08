颱風又逢強震　北水局應變小組二級開設加強水庫檢查

▲北水局因應颱風和強震提升緊急應變小組為二級開設並巡查水庫設施。（圖／北水局提供）

記者楊熾興／桃園報導

為因應第9號颱風「利奇馬」已於8日上午發佈海上陸上颱風警報，加上清晨宜蘭外海發生規模6級強震，經濟部水利署北區水資源局已提升緊急應變小組為二級開設，同時加強進行所轄水庫設施安全檢查，所幸各項設施未受地震影響，水庫防洪操作皆維持正常。

▲▼北水局人員檢視管路和機器。（圖／北水局提供）

北水局表示，早上地震於新竹縣寶二水庫及宜蘭縣羅東堰測得4級震度，桃園市石門水庫及榮華壩為3級震度，都在設計震度以下，且設施監測及營運操作資料未出現異常變化，同時浱員進行現場安全檢測及測量，目前未發現水庫設施有受損狀況，所以研判防洪操作不受影響。

北水局江明郎局長表示，因應本次颱風來襲，石門水庫自5日18時起即以滿載發電、開啟排砂隧道等方式進行調節性放水來保持蓄洪空間，至今日10時水庫水位241.36公尺，蓄水量約1億6750萬立方公尺（84.9%），已控留約3000萬立方公尺防洪空間，後續將持續監測氣象資料及降雨變化，視入流量增加情形適時進行調節性放水及排砂操作，以最審慎的態度守視因應。

江明郎表示，目前石門水庫防洪操作正常，穩定供水已建立跨單位協調及備援水源可因應，水庫震後亦已依規定檢查安全無虞，謝謝外界關心，也請大家無需擔心。