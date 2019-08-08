日本衛星照曝光！強颱利奇馬超清晰「肚臍眼」特寫　威力等同4級颶風

▲日本向日葵衛8星的觀測超清晰利奇馬颱風。（圖／取自RAMMB）

記者蔡玟君／台北報導

利奇馬颱風今（8日）轉為強颱，持續逼近台灣，美國、日本也保持高度關注。全台唯一災害性天氣預報士賈新興在臉書分享日本葵8號衛星捕捉到的利奇馬颱風颱風眼特寫，從照片可見又圓又大的颱風眼特寫，猛列暴風圈環繞，外圍暴風圈雲系紮實，如白色漩渦一路挺進，威力不容小覷。

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▲利奇馬颱風超清晰颱風眼，並一路緩慢挺進。（圖／取自RAMMB）

日本向日葵8號衛星記錄下利奇馬「開眼」全程，並再進一步公布清晰颱風眼特寫衛星照片，透過照片可見可見又大又圓的颱風眼，外圍暴風圈雲系紮實，根據國外統計數據，目前利奇馬的威力已等同4級颶風。CNN氣象主播也強調，日本琉球群島首當其衝，當地今晚就會明顯感受到颱風的威力，接著朝北台灣前進，中央山脈等部分山區雨量上看500毫米，未來有可能轉變成「超級颱風」，帶來停電、淹水等災情。

▲強颱利奇馬進逼台灣。（圖／氣象局）

天氣風險公司總經理彭啟明表示，利奇馬強颱眼牆上出現密集的閃電落雷，代表可能還有增強空間；周五上半天6點到12點，北部朋友會對風雨很有感，請大家留意。被問到北北基有沒有可能放颱風假？他表示，「各位真的不要太急，的確有機會放颱風假。」

氣象局說，今颱風逐漸接近，北台灣已有間歇陣雨出現，隨著時間愈晚，北部及宜蘭的風雨將會愈來愈明顯，容易有局部大雨或豪雨發生；中南部及花東上半天雖然天氣還算穩定，降雨零星，不過，下半天後配合熱力作用，也會有局部的短暫陣雨或雷雨，山區並有局部大雨發生機率，晚上之後隨颱風更為接近，中南部的風雨將逐漸增加。