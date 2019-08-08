影／超強油紙傘下雨也能撐　探索「福州三寶」滿滿寓意

記者鄭思楠、蔡儀潔／台北－福州綜合報導

福州有山有海，資源得天獨厚，特產豐富。來到福州，當然不免要買買買啦！在福州的旅遊紀念品市場上，「福州三寶」一直深受喜愛，包括了沉海底千年都不會變色的脫胎漆器、下雨也能撐的油紙傘以及蘊含著滿滿愛意的牛角梳。這3樣寶物到底有多厲害，一定要一探究竟啦！

▲脫胎漆器。（圖／記者蔡儀潔攝）

「輕如羽毛」的福州漆器

福州「三寶」之一的脫胎漆器，與北京的景泰藍、景德鎮瓷器同列中國工藝「三寶」。它不怕水浸、不變形、不褪色、耐酸鹼腐蝕，隨船沉入海底千年仍色澤鮮艷。它還質地堅固輕巧、造型別緻，裝飾技法豐富多樣，色彩明麗和諧，可謂集眾美於一體，具有非凡的藝術魅力。

據傳，它的夾紵（編按：一種漆塑像的方法）技藝一度失傳，但是被福州人「喚醒」。工匠們用自己「精巧手藝」，創造出了一個個美輪美奐的藝術品。脫胎漆器的美，除了器型外，一定程度上取決於髹飾上的豐富多彩。髹飾是福州脫胎漆器製作過程中最重要的步驟，讓大漆在器物上所呈現的最終狀態。值得注意的是，上面的圖案並不是直接張揚的表露，仔細觀察會發現是在半透明的漆下面，呈現出一種含蓄潤澤之美，令人稱奇。

▲油紙傘。（圖／記者蔡儀潔攝）

經得起風吹雨打的神奇紙傘

福州的油紙傘可是大有來頭，「油紙」與「有子」諧音，寓意多子多福；傘架是竹子製成，寓意節節高升；外形為圓，寓意美滿團圓；桐油工藝，鎮宅辟邪。

一把福州油紙傘的誕生，要經83道工序，最大的特色就是經得起風吹雨打。傘骨必用福建北部5年以上，彈力強、韌性大的的青山老竹。手藝人要把竹子曬乾、刮青，做成傘骨架，一圈一圈地繞棉線在傘骨上，再一遍遍刷上桐油，等個二三十天才完成都是經常的事情。

福州油紙傘除了經烈日暴雨不發泡、不爆裂、不脫骨、不漏水，還花色多、製作精良，兼具觀賞性與實用性。據記載，英國女王伊莉莎白1982年初夏到香港時，手中拿著一把精緻漂亮、福州生產的油紙傘。次日經媒體報導後，當地店家貨架上的福州油紙傘被一搶而空。

▲牛角梳。（圖／記者蔡儀潔攝）

古代貴族超愛的「奢侈品」

牛角梳在福州有著超過700年的歷史，製作工藝精湛，色澤瑩亮，作為禮品有著美好的寓意，既包含了情侶間愛意的傳遞，也有對家人的美好祝願。據傳，牛角梳曾是過去達官貴族高度認可的珍品，相當於如今的奢侈品，不但珍貴，還可以傳世。

普普通通的牛角梳，有什麼樣的獨特之處能夠成為「福州三寶」之一呢？福州牛角梳製作工藝精湛，色澤瑩亮，光潤如鏡，造型精美。福州牛角梳的選料只選質地堅實、不易彎裂、不傷皮膚的中國南方的水牛、黃牛和北方綿羊的角，經過鋸、開、劈、鑿、流、打坯等工序製成初坯，再經過改、辦、復、剔、磨、梳等工序制出梳子。這還不算完，還要在角梳上印字、描上人物、山水等，再裝飾上金銀箔方為成品。

此外，牛角梳還有舒筋活絡、緩解疲勞的功效。每天早晚用，可促進頭部血液循環，防止頭髮營養不良而長出的白髮、黃髮和脫髮呢！