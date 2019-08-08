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韓國瑜親切口吻宛如「眷村老爸」　何庭歡：我被他的真誠感動…

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▲▼韓國瑜、何庭歡。（組合圖／記者李毓康攝、翻攝自何庭歡臉書粉專）

▲韓國瑜、何庭歡。（組合圖／記者李毓康攝、翻攝自何庭歡臉書粉專）

記者袁茵／綜合報導

前台視主播何庭歡確認擔任國民黨總統參選人韓國瑜的競選總部發言人，這位擁有F奶好身材和亮麗外型的美女加入韓國瑜團隊消息一出，立刻引起網友熱議。關於為什麼要進入韓陣營？何庭歡7日晚上提到，7月底某次聚餐，韓國瑜突然跑去找她，對方說話的口吻，宛如同是眷村長大的老爸老媽，那樣熟悉、那樣親切，所以「我被他的真誠感動。」

何庭歡7日晚間10時在臉書上提到，很多親朋好友關心她「為什麼好好的主播不做，要想不開換跑道？」她在台視待了5年，深受長官栽培，也有固定播報時段的表現機會，一路以來可說是順風順水，就算安穩做到退休也應該不是問題，但她覺得自己才30歲，常在想「這是我要的生活嗎？」未來或許能變身成為「喬安姐2.0」，但「這是我想要的未來嗎？」

何庭歡說，這5年來雖然不乏還不錯的工作機會或其他領域的工作找上門，卻總是無法把她拔出來。這份工作雖然不輕鬆，但從事新聞行業真的很有成就感，就這樣一輩子，也沒什麼不好。到了專題組後，每天規律的採訪、播報生活，比起過去當黨政記者時的奔來跑去，也算滿穩定的。

何庭歡提到，就在新工作找上門前的過去半年，她全心投入公司年度計畫專題「福衛七號發射升空」紀錄片計畫，要隨太空中心赴美國佛州NASA採訪，那時突然找回久違的、冒險的感覺，想起自己當daily記者的熱情，雖然每天身心疲憊、累個半死、壓力又大，但卻很快樂，也很有成就感。

何庭歡表示，從美國回來後一個月，她又回到那個固定上下班的生活，雖然工作環境很棒，卻依舊很想往舒適圈的框框碰撞。「七月底的某次聚餐，韓市長突然來找我，跟我說話的口吻，就像同是眷村長大的老爸老媽，那樣熟悉、那樣親切。當然就像受訪時說的，我被他的真誠感動。但更重要的是，我終於遇到那個契機，能打破蛋殼，對自己未來已鋪好的路進行革命。」

最後，何庭歡說，蛋殼外面的世界很危險，一不小心，她這隻小菜鳥就被生吞活剝了。但如果怕了而不敢爬出這顆蛋，就永遠無法孵化出新的人生。破壞原本自己所架構的世界，才能強迫自己建設新的天地，「這是我願意跟著禿子走的真正答案，因為我想看見『新世界的月亮』。」

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關鍵字：韓國瑜,何庭歡,國民黨,2020總統大選

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