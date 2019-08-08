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絲瓜2～4條一盤！奧客看「銅板價50元」硬殺價　神邏輯狂噴：又不用本錢

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO賣絲瓜遇到奧客。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

做生意的人最怕要和客人過招，若碰上有理說不清的奧客，真的只有「無奈」2字可以形容。一名男網友日前發文，只見他似乎在擺攤賣蔬果，將2～4個絲瓜擺成一盤，一盤賣50元，單條則賣30元。客人看到後，卻頻頻嫌貴，還殺價一條20元「反正你們自已種的，又不用本錢。」各種神邏輯讓原PO很傻眼。

這位男網友在臉書《爆怨公社》PO出絲瓜的照片，只見他的絲瓜有著翠綠色表皮，而且看起來不算小條，這樣單條賣30元；裝盤的部分則是看絲瓜大小，約2～4條擺一盤，一盤是50元銅板價，其實相當划算。原PO接著在文中表示，他遇到一個客人，「一盤50元，嫌醜；一條30元，嫌貴」，並貼出他和奧客的對話：

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO的絲瓜單條賣30元。（圖／翻攝自爆怨公社）

客人：那你就一條算20元，反正你們自已種的，又不用本錢。
原PO：那也要工啊！
客人：種那個很簡單，如果我有地就自已種啊！
原PO：那妳來我家鄉自己去拔，不用錢。
客人：我老了，又不用做，你就便宜賣我就好。

最後原PO只能跟對方說「那妳再比比看……」，心中也忍不住冒出OS「原來老了就可以到處出一張嘴，哈哈哈！」看到貼文後，其他人紛紛留言，「我買過一條50的耶……這算很便宜了」、「我覺得殺價不是什麼壞事，畢竟人嘛！但是殺的這麼難看，真的很噁心。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲一盤2～4條絲瓜賣50元。（圖／翻攝自爆怨公社）

還有自己種過絲瓜的網友表示，「我家也是自產自銷的農家，很討厭某些以為務農很簡單，又覺得我們工錢不算什麼的，然後又很不要臉的殺價殺到低到誇張的價錢」、「一條絲瓜，要流多少汗水」、「我阿嬤80幾歲，自己種自己賣（阿姨有幫忙），也會遇到這種人！客人：『阿嬤，妳自己種菜又不是跟別人批發不用本錢，算便宜一點！』什麼不用本錢，種子不用錢嗎？水，肥料不用錢嗎？阿嬤的時間、體力不用算錢嗎！」

不少人也分享自己遇到的各種奧客，「我們店裡的客人也是……『啊你就送我啦！可以啦！送我。那個我也要，什麼？當然也是送啊！我會再介紹客人給你們啦』」、「上次去買地瓜，旁邊一個婦人也在那邊嫌東嫌西的，我惦惦拿起塑膠袋猛裝，她馬上閉嘴，也開始猛裝，超好笑」、「我還碰過，絲瓜貴的時候，鄰居通通來串門子想要絲瓜吃；絲瓜便宜時，請鄰居吃還被嫌說『拜託這菜市場才賣10元而已』。」

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關鍵字：菜市場,絲瓜,奧客,爆怨公社

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