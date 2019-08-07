女友情人節南下甜送錶　他嫌「一看就很便宜」…後續更心寒：又不是傭人

▲原PO認為就算不喜歡禮物，也要尊重送禮的人。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

記者張靖榕／綜合報導

一年一度七夕情人節又到了，一名女網友趁著情人節前夕，買了一支錶當作禮物南下找另一半，結果竟然聽到對方拆開禮物劈頭就說「這一看就很便宜」，讓她很傻眼，為什麼每次送錶都是這種回應，「價錢真的很重要嗎」？網友回應，「送他個巴掌」、「嫌棄就別拿了」、「以後不用送了」。

女網友6日在臉書社團「爆怨公社」發文，「我個人只要收到禮物，不管我喜不喜歡，都不會在送禮人面前說出來，我覺得這是一種尊重。」但是過往她只要送對方手錶，不論價錢多少，都會被認為很便宜，「他表達出來給我的感覺，都讓我不開心。」

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原PO表示，趁著情人節前夕特地南下找對方，結果卻看到他一副「妳來幹嘛的臉」，送錶時還發生以下對話。

另一半：這一看就很便宜

原PO：為什麼每次送你手錶，你只會用價錢來衡量？

另一半：（念一下手錶品牌）妳知道是什麼牌子嗎？

原PO：送你是代表我的心意，不是價錢。戴上去好看就好，你管它多少錢。



原PO後來甚至氣到直接撂話，以後買夜市兒童錶一支50元、100元的給對方就好。更誇張的是，對方下班回來，「發現沒幫他整理房間，就問『妳整天在家幹嘛』，我直接回『我不是傭人，你不會自己自己整理喔。』」整件事都讓原PO感到很困惑，「價錢真的很重要？又不是大老闆。」

男方的行為看在網友們眼裡極不體貼，「有的人真有品牌迷思，還好我都不找那種人當我老公」、「把手錶收回來既然嫌棄就不要拿了」、「覺得送他個巴掌」、「妳下次也酸他送妳的東西讓他難看啊」、「以後不用送了，把錢省下來寵愛自己。」