瘦子來！PK台中麻辣鍋85kg主廚「少n公斤換n片牛肉」　苗條女一算樂：我50片

▲麻辣鍋店創意行銷又一例。（圖／翻攝爆怨公社）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣人愛吃火鍋，店家的行銷創意更是推陳出新。台中就有男網友行經西屯區一間麻辣火鍋店，拍下店家高掛的宣傳布條，號召英雄好漢和85公斤重的餐廳主廚PK減肥，只要每少他1公斤，就送1片冷藏牛肉。

李姓男網友7日下午在「爆怨公社」貼文，分享一張麻辣火鍋店趣味的行銷布條，題為「主廚減肥大作戰」，上面寫著，只要比餐廳85kg主廚每少1公斤，就送1片冷藏牛肉。李男看了忍不住吐槽一句，「歧視胖子」，並附上3個哭臉表情符號，顯然與免費牛肉片無緣。

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照片貼出後笑翻無數網友，不過也有人認為這種行銷術是老哏，「胖子錯了嗎」、「現在的套路就是這樣，之前不是還有個比矮的」、「比主廚胖有送東西嗎」、「主廚減肥的方式就是把別人變胖嗎」、「開始減肥」。

▲店家臉書專頁上的肉片宣傳照。（圖／翻攝老豆腐麻辣火鍋臉書）

此外，大批網友忍不住試算能得到多少肉片，苗條纖瘦的女孩更是樂歪，「這個我可以吃20片」、「這家主廚得送我將近40片的肉了」、「我要帶我女兒去，有70幾片可以吃」、「我有30片可以吃，但我應該也吃不完」、「誰幫我算算85-37等於多少」、「發財了我可以白吃50片欸」！

記者實際查詢，台中這間老豆腐麻辣火鍋主打無味精、無雞粉、無化學調味，在Google上有超過2200則評價，評分高達4.5顆星。至於送肉活動於7月25日推出，只要比85公斤的主廚體重輕1公斤，就送1片冷藏牛肉或溫體豚肉，不過每桌最多送25片，且活動只限平日、每日30組，「需提前5小時訂位並取得活動代號」。

本站新聞〈身高175↓的福利！火鍋店掛布條「差n公分換n片肉」 萬人噴口水：還好我矮〉報導，台中有麻辣鴛鴦火鍋掛起布條，上面寫著「低於175公分，差幾公分送幾片肉」，最多送23片，活動推出後大受好評，在網上掀起討論熱潮，5月份的活動一路延長到8月31日。