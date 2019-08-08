一芳水果茶「買大送中」！活動為期39天　　1.9萬網友洗版蓋樓

▲一芳水果茶推出「買大送中」的優惠，卻難熄網友怒火。（圖／翻攝自Facebook／一芳水果茶）

記者葉國吏／綜合報導

一芳水果茶5日在微博發出「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」文章，儘管一芳6日下午再次發出三點聲明，強調自己恪守品牌不涉政治的原則，但仍遭到部份網友揚言抵制拒喝。儘管推出買大送中的活動優惠，仍是難消網友怒火。

香港市民5日發起罷工、罷課及罷市的不合作運動，一芳水果茶當日也在微博發出聲明，「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」，這則聲明立刻在台灣引發軒然大波，網友們紛紛灌爆一芳臉書，google也狂刷負評，連台灣加盟店也紛紛發布不認同聲明，事件至今仍在持續延燒。

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▲一芳水果茶因為微博的聲明在台灣引發軒然大波。（圖／翻攝自微博）



不過一芳水果茶其實早在8月1日起就推出「甘蔗系列」優惠活動，8/1-9/8期間只要購買甘蔗系列飲品大杯，就送包種綠茶中杯，活動時間超過一個月。

但本來要讓消費者能夠度過酷暑的活動，卻因5日的微博事件變調，網友紛紛在活動貼文中留言「從不曾想要買你們的飲料，好險沒買！」、「杯子請改名 叫一芳各表，中國水果茶。」、「可惜了。原本很喜歡你們的飲料。我會很努力幫你們宣傳你們的一國兩制理念的」、「一芳真的『紅』了耶！」至今網友留言數已經達到1.9萬則。