快訊／北市南港園區街瓦斯外洩　封街噴灑水霧警戒中

（07：15出稿、07：42更新南港園區街瓦斯漏氣案件）

記者楊亞璇／台北報導

8日清晨5時28分臺灣東部海域發生規模6.0有感地震，台北市震度達4級，北市府表示，台北市災害防救辦公室立即透過消防局通報各局處啟動緊急應變小組，並立即展開查(蒐)報及救災工作。

▲南港園區街瓦斯外洩。（圖／記者趙永博攝，下同）

北市府表示，截至8日7時，透過110、119及1999市民熱線通報的案件計有15件，分別為電梯或鐵門變形受困5件 、停電1件、漏水1件、瓦斯漏氣2件、物品(電線、磁磚)掉落4件、磚牆倒塌1件，尚未接獲較嚴重的災情通報，目前各局處仍持續查勘中。

北市府7時26分表示，南港園區街瓦斯漏氣案件，因欣湖瓦斯工作人員尚未抵達現場，因值上班期間，為確保安全，消防局現在採取封街方式，並噴灑水霧警戒中。目前欣湖天然氣公司人員已經到場協助。

這起地震也造成北市萬華區分歧線路事故，計有687戶停電，經台電緊急派員進行搶修，目前已完成修復完成，陸續復電。

另外，台北捷運公司在地震發生後，立即進行列車巡軌作業，確認安全無虞後，首班車準時於6點發車。

南港園區街瓦斯漏氣案件，因欣湖瓦斯工作人員尚未抵達現場，因值上班期間，為確保安全，消防局現在採取封街方式，並噴灑水霧警戒中。

▲台北市農安街婦人受困電梯。（圖／記者趙永博攝）