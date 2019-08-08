快訊／空勤總隊派直升機赴宜蘭空勘　最新地震災情一次看

記者徐政璿／台北報導

根據中央氣象局地震測報中心最新資訊，在剛剛清晨5時28分發生芮氏規模6.0地震，震央在台灣東部海域，深度22公里，全台有感搖晃。國搜中心表示，5時49分下令空勤總隊直升機花蓮機場起飛，針對花蓮及宜蘭縣執行地震災情空勘。

【地震】消防署最新資訊

05:28宜蘭縣政府南偏東方36.5 公里，深22.5公里處地震

一、芮氏規模：6.0

二、深 度：22.5公里

三、最大震度： 6 級:宜蘭縣、5 級:宜蘭市、4級:花蓮縣、新北市、臺北市 、新竹縣、臺中市地區、3 級:南投縣、基隆市、苗栗縣、新竹市級、彰化縣 、雲林縣

四、05:32初步接獲地震簡訊通知，立即查詢相關災情及處置作為

(一)05:49臺北市萬華區(萬大路、莒光路、興寧街等一帶)687戶，新北市林口642戶停電

(二) 05:49臺中消防局回報，臺中市南區高苑路及南平路口，自來水管線破裂及瓦斯管洩漏，造成路面隆起高度約10公分，面積約40平方公尺，相關單位已到場處理

(三)05:49國搜中心下令空勤總隊直升機花蓮機場起飛，針對花蓮及宜蘭縣執行地震災情空勘

(四)06:00宜蘭縣壯圍鄉縣民大道1段535巷66弄一帶770戶停電(06:23已全數復電)

(五)06:14空勤總隊UH-60M型機(黑鷹)、編號NA-701於花蓮機場起飛執行災情空中勘查