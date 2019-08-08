清晨6.0強震大搖全台　柯文哲5點SOP展開救災工作

▲強震襲台。（圖／中央氣象局）

記者黃巈禾／台北報導

8日清晨5時28分發生芮氏規模6.0的有感地震，台北市最大震度4級，嚇壞不少還在睡夢中的民眾。許多政治人物也透過官方帳號LINE提醒大家保持冷靜，並提出相關應變措施。與眾不同的是，台北市長柯文哲卻在LINE上自誇公幼政策六都第一。但他也在臉書上表示，北市府已經依照SOP完成相關災情通報及後續處理，5點SOP最新的處理進度跟市民朋友報告。

柯文哲在LINE上以「台北市幼兒園公共化比例6都第一，108學年度起，孩子讀公幼每月2500元」為題表示，北市府推動幼兒教育，逐年已實現公共化比例達7成的目標，108學年度起，幼兒就讀公幼，家長每月僅花費2500元，念非營利幼兒園，每月3500元，以提升2到5歲幼兒的就學意願，減輕家長負擔，全面推展平價、優質、近便的教保服務，「祝全天下的爸爸，父親節快樂。啊這個政策，也算是送給爸爸們的父親節禮物吧！」

▲柯文哲提公幼政策。（圖／翻攝柯文哲LINE）

另一方面，柯文哲也透過臉書與市民報告，北市府已經依照SOP完成相關災情通報及後續處理，有五點SOP最新的處理進度，第一，北市震度達4級，台北市災害防救辦公室立即透過消防局通報各局處啟動緊急應變小組，並立即展開查報及救災工作。第二，截至上午7點，透過110、119及1999市民熱線通報的案件計有15件，分別為電梯或鐵門變形受困5件 、停電1件、漏水1件、瓦斯漏氣2件、物品（電線、磁磚）掉落4件、磚牆倒塌1件，尚未接獲較嚴重的災情通報。目前各局處仍持續查勘中。

柯文哲指出，第三，北市萬華區分岐線路事故，計有687戶停電，經台電緊急派員進行搶修，目前已完成修復完成，陸續復電。第四，台北捷運公司在地震發生後，立即進行列車巡軌作業，確認安全無虞後，首班車準時於6點發車。第五，南港園區街瓦斯漏氣案件，消防局現在採取封街方式，並噴灑水霧警戒中，目前已關閉園區街沿線瓦斯管。

▲台北市政府啟動緊急應變小組，立即展開查報及救災工作。（圖／翻攝柯文哲臉書）