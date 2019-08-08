公車開到終點站熄燈！黑暗中「冒出一顆女頭」　司機對上眼嚇壞

▲公車開到終點站熄燈，司機照慣例巡車檢查，竟突然聽到女子的聲音。（圖／爆料公社）

記者柯沛辰／綜合報導

「農曆7月，真的嚇到沒膽！」高雄一名公車司機6日開到終點站，明明在後照鏡、內部攝影機看到最後2名乘客下車，沒想到熄燈巡車時，後方竟幽幽飄出一句女聲，「我..要..到左營南站」，讓他當場嚇出一身冷汗，以為自己撞鬼，直到定睛一看，才發現原來是一名女乘客還沒下車。

葉姓司機在臉書社團「爆料公社」PO出影片，從中可見他當時將車開到終點站，2位女乘客也下了車，車內看似空無一人，所以他順手把燈關掉，準備走上前收窗簾，不料卻突然聽到一句「我要到左南站」，一轉頭才發現黑暗中有女子與他四目相接。

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▲車內監視器清楚拍下，2名女乘客在終點站下車，其他座位看起來也都沒人了。（圖／爆料公社）

當下司機背脊發涼，但下一秒發現是女乘客，忍不住直呼「妳怎麼還在這邊呢！夭壽阿！不就還好我還沒開走，妳要在那邊等車了啦！」女子聽完，匆匆下車離開，司機驚嚇之餘，卻早已一身冷汗。

原來，這名女乘客疑似搭錯方向，待在車上整整1個多小時，但因為個子比較嬌小，入座後幾乎看不到人，熄燈後又沒出聲，才被司機忽略；只能說農曆7月心理作用下，人嚇人，真的會嚇死人。

許多網友看完後，也紛紛留言表示，「傻眼…女乘客大概是睡著了吧」、「原本一看還以為是靈異事件」、「司機人好好，還贈傘一支」、「我懂司機覺得恐怖！這樣真的褲底會一包」、「怎麼車上燈光這麼有7月的氣氛」、「突然出聲，這會噴尿吧」、「還好司機心臟夠大顆」掀起熱議。

▲司機發現還有一名女乘客沒下車，當場送了一支傘給對方遮風避雨。（圖／爆料公社）