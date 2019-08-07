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高雄三寶女闖紅燈差點撞上　遭男騎士暴怒揮拳「我要制裁妳」

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▲▼高雄三寶女闖紅燈差點撞上　遭男騎士暴怒揮拳「我要制裁妳」。（圖／爆料公社）

▲陳姓男騎士狠踹楊婦機車，怒嗆「我要制裁妳」。（圖／爆料公社）

記者柯沛辰／高雄報導

高雄38歲陳姓男子7日騎車行經鳥松區大埤路，遇上疑似闖紅燈的68歲楊姓老婦，險些發生車禍。當下陳男暴怒攔車，不僅欲揮拳施暴，還搶奪對方安全帽砸車。附近民眾見狀上前阻止，但陳男以為眾人在護航楊婦違規，不斷嗆聲闖紅燈是謀殺，所以他有資格制裁。

一名熱心網友在臉書社團「爆料公社」發文，指他7日上午7點40分行經大埤路時，看到一位婦人騎車疑似闖紅燈，險些撞上另一名中年男子。之後，婦人準備騎走，但陳姓男子暴怒攔車，作勢出手揍人，讓他和附近騎士看不下去，立刻衝上去將人拉開。

▲▼高雄三寶女闖紅燈差點撞上　遭男騎士暴怒揮拳「我要制裁妳」。（圖／爆料公社）

▲陳男搶走婦人安全帽，衝上前要打人，但被熱心民眾（藍衣）攔阻。（圖／爆料公社）

當時一行人好言相勸，但陳男氣憤指控，是婦人闖紅燈在先。眾人又勸「阿姨闖紅燈不對，你也不能那麼衝動打人！」不料陳男反嗆，闖紅燈就是謀殺，所以他有資格制裁對方，「就是因為有你們這種人，才會害到別人」。

期間，陳男一度打算騎車離開，但疑似不滿民眾指責，情緒失控，當場持安全帽狠砸楊婦機車，還欲追打對方，險些與眾人發生衝突。轄區仁武警分局大華派出所員警到場後，陳男當場提告謀殺，老婦則不願追究損毀責任。

警方表示，當下楊婦未提及遭毆打，至於有無闖紅燈，還有待調閱監視器畫面釐清，後續會依法處理。陳男指控「謀殺」的部分，因為於法無據，警方不予受理；不過，陳男一度未戴安全帽騎車攔人、現場失序行為，警方已分別依道路交通管理條例、社會秩序維護法裁罰。

▲▼高雄三寶女闖紅燈差點撞上　遭男騎士暴怒揮拳「我要制裁妳」。（圖／爆料公社）

▲陳男行徑失控，險些與在場民眾發生衝突。（圖／爆料公社）

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關鍵字：三寶,闖紅燈,高雄,制裁

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