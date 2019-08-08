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影／父親節前夕…他狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

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記者柯振中、邱中岳／台北報導

一名年輕男子7日與朋友夜唱喝酒，卻醉倒在台北市成都路某店家的門口，吐得滿身穢物；朋友一看，幫男子請求父親救援。沒想到，男子父親到場後，不但脫衣替兒子換上乾淨衣物，還用塑膠袋打結，將兒子綁在身上，騎車載回家，讓眾人紛紛直呼「也太有愛！」

目擊民眾指出，一名男子7日上午7點左右醉倒在成都路某店家門口，旁邊還有4名友人圍繞。不久之後，男子的父親趕到現場，與4名朋友說了些話，就開始照顧兒子。

▼兒子情人節夜唱醉倒街頭，父親到場收拾殘局。（圖／民眾提供）

▲▼兒子情人節夜唱醉倒街頭，無奈父親到場收拾殘局。（圖／民眾提供）

依據影片畫面，這名父親先幫兒子脫掉充滿穢物的衣服，再把自己的襯衫、內衣脫掉，替兒子換上乾淨的衣物，自己再套上襯衫。隨後，男子父親再從旁邊找來許多塑膠袋，慢慢綁成一條繩子。

這名父親將兒子慢慢攙扶到機車旁，自己再將機車牽出，替兒子戴上安全帽、攙扶上車。為了不讓喝醉的兒子從機車摔下，這名父親還將剛剛的塑膠繩拿出，將自己與兒子綁在一起，再慢慢騎回家。

民眾看完後紛紛稱讚，兒子情人節狂歡，卻喝得爛醉，要讓父親來幫忙，而且隔天就是父親節，這名父親真的太有愛了。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▼父親不但幫兒子戴好安全帽，還擔心他的人身安全，用塑膠繩與自己綁在一起，再騎車回家。（圖／民眾提供）

▲▼兒子情人節夜唱醉倒街頭，無奈父親到場收拾殘局。（圖／民眾提供）

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關鍵字：父親節,情人節,七夕情人節,喝酒,酒醉,爛醉

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