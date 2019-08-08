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彰化二林這一家三代　「相招行善」過父親節

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▲▼慈濟志工張順良年輕曾學壞，如今改過向善。父親節的這一天，他與父親、兒子三人到彰化西斗社區關懷據點照顧及陪伴長者，一起度過不一樣的父親節。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　文／林佳予

彰化這一家三代平日熱心公益，81歲的爺爺張褔錢、61歲的父親張順良及34歲兒子張勝評三人，在父親節的這一天，不是用吃大餐方式慶祝父親節，也沒買禮品孝敬長輩，他們「相招相約」到西斗社區關懷據點照顧及陪伴長者「賺歡喜、得法喜」，一起度過不一樣的父親節。

一家三代中，身為父親也是為人兒子的張順良，人生曾經走過一段黑暗期！

早年張順良認為務農沒出息，婚後還連累妻子一起受苦。1984年張順良與妻子到菜市場擺攤，妻子存了40萬卻被他偷領、輸光，甚至還負債50萬，當時妻子吵著要離婚，苦了三個子女嗷嗷待哺。後來張順良回到彰化老家種葡萄，仍經常不在家，整晚待在賭場。

1999年，張順良就讀二林國中時的老師陳國卿帶領他加入慈濟，但張順良還是照賭，直到賭友嘲笑他：「慈濟人要遵守十戒，你打牌抽菸，不像喔」！張順良才恍然大悟「不能因我的錯誤，讓旁人嘲笑慈濟」，從此痛下決心戒賭、戒菸，用心種葡萄，用愛化解與母親、妻子及子女的衝突，重拾幸福生活。

34歲的張勝評說，小時候爸爸給他的印象就是愛賭博不顧家庭，但進入慈濟後，有「慈濟十戒其中一戒就是不賭博」救了他的家庭。張勝評說，阿公世代務農，他要把父親傳承下來葡萄園再發揚周邊商品讓爸爸、媽媽無後顧之憂去當志工。

在父親節這一天，彰化二林西斗社區關懷據點，再度看見這一家三代歡喜投入的身影，更看到這一家三代相招相約做志工的法喜！

▼慈濟志工張順良年輕曾學壞，如今改過向善。父親節的這一天，帶著父親、兒子到彰化西斗社區關懷據點照顧及陪伴長者，一起度過不一樣的父親節。

▲▼慈濟志工張順良年輕曾學壞，如今改過向善。父親節的這一天，張順良與父親、兒子三人到彰化西斗社區關懷據點照顧及陪伴長者，一起度過不一樣的父親節。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼慈濟志工張順良年輕曾學壞，如今改過向善。父親節的這一天，他與父親、兒子三人到彰化西斗社區關懷據點照顧及陪伴長者，一起度過不一樣的父親節。（圖／慈濟基金會提供）

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關鍵字：彰化,二林,慈濟,長照,父親節,張順良,賭博,改過

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