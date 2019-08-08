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強颱利奇馬暴風圈最快深夜觸陸　氣象局：接近台灣時「不排除還會更強」

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▲▼利奇馬颱風。（圖／中央氣象局）

▲氣象局上午08時30分發利奇馬陸警。（圖／翻攝RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

強颱利奇馬持續逼近台灣，氣象局上午8時30分發布利奇馬陸警，台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮納入首波警戒區。氣象局表示，颱風暴風圈最快深夜至明天清晨前觸陸，屆時基隆北海岸、宜蘭有可能出現8-10級強陣風。另外，在利奇馬逐漸接近台灣的過程，不排除還有再增強可能。

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氣象局預報中心課長羅雅尹表示，首波陸警範圍為新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮應嚴加戒備並防強風豪雨，颱風暴風圈則預估最快深夜到明天凌晨觸陸。

海警部分台灣北部、東半部海面（含蘭嶼、綠島）持續納入警戒範圍。台東、蘭嶼也已經觀測到3米長浪，陣風部分，在蘭嶼也觀測到7級、8級左右陣風，至於本島沿海雖還沒觀測到陣風發生，但隨著颱風接近，風力也會慢慢增強，9日清晨基隆北海岸、宜蘭有可能出現8-10級強陣風。

▲▼氣象局預報中心課長羅雅尹說明利奇馬颱風陸警。（圖／記者范綱儀攝）

▲氣象局預報中心課長羅雅尹說明利奇馬颱風陸警。（圖／記者范綱儀攝）

氣象局預估，未來利奇馬颱風通過台灣時，預估會維持強颱等級，因為其所處的海溫條件有利於發展，氣象局也不排除利奇馬在逐漸接近台灣過程，有再增強可能。

另外，利奇馬目前仍以通過東北部海面機率最大，但在接近過程中，若有些微變化，偏向或偏離台灣都有可能，氣象局將持續關注。至於接近東北部海面後，會有北轉趨勢，屆時速度會稍減慢，但仍會有約10公里以上，整體來說移動速度不至於太慢。
 

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲颱風外圍環流影響，12縣市豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

受到颱風逐漸接近影響，今天北台灣已有間歇陣雨出現，隨著時間愈晚，北部及宜蘭、花蓮的風雨將會愈來愈明顯，容易有局部大雨或豪雨發生，氣象局持續針對新北、宜蘭地區及桃園山區、新竹山區發布豪雨特報，苗栗以北地區、台中山區、南投山區、嘉義山區及花蓮山區發布大雨特報。

中南部及台東上半天雖然天氣還算穩定，降雨零星，不過下半天後配合熱力作用，也會有明顯的短暫陣雨或雷雨，山區並有局部大雨發生機率，晚上之後隨颱風更為接近，中南部的風雨將逐漸增加。

▲▼利奇馬颱風0808 0530。（圖／中央氣象局）

▲利奇馬颱風最新路徑，持續以西北的方向朝台灣東北方近海接近。（圖／中央氣象局）

颱風中心預計在今天深夜到明天會從台灣東北方近海通過北上，這段期間也是颱風影響最明顯的時候，西半部及東北部有豪雨以上等級降雨發生機率，暴風半徑也會再擴大，接近台灣過程中路徑仍有調整空間。

▲▼利奇馬颱風，定量降水預報。（圖／中央氣象局）

▲利奇馬颱風8/8上午5點半至8/9上午5點半定量降水預報。（圖／中央氣象局）

周五、周六（9日、10日）各地陸續都會出現強風豪雨，周五隨風向轉為西南風，除離颱風中心較近的北台灣風雨持續外，中南部的降雨也將轉趨明顯，整個西半部及東北部都有豪雨以上等級降雨發生的機率，東部及東南部由於背風沉降關係，有焚風發生機率。

周六白天以後颱風雖然有機會逐漸遠離，但迎風面的中南部仍有局部大雨或豪雨發生機率；氣象局也提醒，颱風路徑預報存在不確定性，往北、往南偏一些都會使各地的風雨有所不同，請多留意氣象局發布的最新預報資訊。

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