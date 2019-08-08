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利奇馬小核心迅速增強！「忽西忽北」甩水彈逼台　10張圖秒懂各地風雨時程

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天氣圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▲「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，利奇馬周五風雨最劇烈。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書

記者陳俊宏／台北報導

強颱利奇馬來勢洶洶，中央氣象局已發布陸上海上颱風警報。民間氣象愛好製作10張圖，讓民眾了解各地的風雨時程，並提醒，「特別要觀察的是利奇馬中心來到宜蘭東方海面後，會否出現地形效應，使颱風往西飄一小段？若發生，中心可能比預期更靠近陸地。」

中央氣象局觀測，利奇馬今上午10時的中心位置在台北的東南東方約500公里海面上，以每小15公里速度向北北西進行，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺（約每小時184公里），相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺（約每小時227公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里。

請繼續往下閱讀...

▼利奇馬逐漸進逼台灣。（圖／翻攝RAMMB）

天氣圖。（圖／翻攝RAMMB）

氣象局說，根據最新資料顯示，第9號颱風已增強為強烈颱風，暴風半徑亦稍擴大，目前中心在台北東南東方海面，向北北西移動，其暴風圈正逐漸接近台灣東半部海面，對新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮將構成威脅。

氣象局表示，今颱風逐漸接近，北台灣已有間歇陣雨出現，隨著時間愈晚，北部及宜蘭、花蓮的風雨將會愈來愈明顯，容易有局部大雨或豪雨發生；中南部及台東上半天雖然天氣還算穩定，降雨零星，不過下半天後配合熱力作用，也會有明顯的短暫陣雨或雷雨，山區並有局部大雨發生機率，晚上之後隨颱風更為接近，中南部的風雨將逐漸增加。

氣象局指出，颱風中心預計在今深夜到周五會從台灣東北方近海通過北上，這段期間也是颱風影響最明顯的時候，西半部及東北部有豪雨以上等級降雨發生機率。

▼民間氣象愛好提醒，利奇馬影響最劇烈的北部和宜蘭。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

天氣圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉絲團製作10張圖，讓各地民眾了解風雨時程。發文指出，利奇馬接上高壓導引後已明顯動起來，忽西忽北的階梯式移動也在預期之內，整體而言，「颱風接近東北部外海」的大方向依舊不變，但中心實際距離陸地的遠近還需要觀察。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，特別要觀察的是，利奇馬中心來到宜蘭東方海面後，會否出現地形效應使颱風往西飄一小段？若發生，中心可能比預期更靠近陸地；預計周五一整天利奇馬離台灣最近，周六就會北上遠離台灣。

PO文提到，雖然利奇馬本身是範圍大、風場廣闊的類型，但颱風核心部分實際上不大，因此周三中心整合完成、風眼出現後，隨即靠著小核心增強，不需要過多能量的優勢，略超預期迅速增強至強烈颱風。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼利奇馬最新動態和潛勢路徑預測圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

文中表示，但隨著周五颱風接近陸地，加上發展環境也至極限，強度不至再向上，預期會以「強颱下限、中颱上限」接近台灣；由於是強颱等級加上廣大風場，即便是按當前預測在外海北上，全台各地或多或少還是會有感。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，北部、宜蘭依舊預期是風雨感受最強烈的地方，尤其是周五白天風勢雨勢預期最強，若地形效應太明顯、中心更近，風雨會更強；不過，周六清晨起風雨就會明顯減弱。

發文提醒，中南部風雨則正好相反，周五晚之前除了些許強陣風外，感受有限，主要影響落在周五深夜至周六白天，利奇馬雖然走了，但中南部的影響才開始，引進的西南風預期會頗強勁，影響將會是「雨勢大於風勢」，山區雨勢更大；強西南風的影響預期會持續整個周末，下星期初才會減緩。

發文提到，花東、外島這次反而是感受偏小的地區，但周五開始，花東一帶要注意焚風現象，除此之外，感受極有限。

▼利奇馬影響北北基風雨時程。（圖／點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

天氣圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▼利奇馬影響桃竹苗風雨時程。（圖／點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

天氣圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▼利奇馬影響中台灣風雨時程。（圖／點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

天氣圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▼利奇馬影響南高屏風雨時程。（圖／點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

天氣圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▼利奇馬影響宜蘭風雨時程。（圖／點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

天氣圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▼利奇馬影響花蓮風雨時程。（圖／點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

天氣圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▼利奇馬影響台東風雨時程。（圖／點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

天氣圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▼利奇馬影響外島風雨時程。（圖／點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

天氣圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

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