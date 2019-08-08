農家妹從小被笑醜！　她靠「減肥+化妝」變身大眼清純妹

▲SaLA女大十八變。（圖／翻攝自Twitter／@SaLA_cos）

實習記者賴韻如／綜合報導

日本著名Coser網紅正妹SaLA長相清純、笑容甜美，擁有大量粉絲，沒想到近日她在個人Twitter上「自爆」高中時期的照片，並提到自己小時候因為又肥、眼睛又小，時常被笑「長得醜」，最後下定決心減肥以及學習化妝，如今大翻身成為一位大眼清純正妹。

來自日本九州的Coser「SaLA」於5日PO出自己的童年照並指出，自己生於佐賀縣一個快樂農家，但從小就因為長相而被欺負，在高中畢業典禮那天甚至還被同學嘲諷「妳長這樣還敢活著？」害她哭得死去活來，最後下定決心節食減肥，學習化妝技巧，離開家鄉搬到東京開始新的生活，「現在我享受自己的興趣，最重要的是，我終於能夠在大家面前開心的笑了！」

如今SaLA「女大十八變」，並分享出自己的心路歷程，也讓眾多粉絲們震驚表示，「謝謝妳的分享，也恭喜妳努力的成果」、「小時候其實也長得很可愛啊，一點都不醜！」、「這世界沒有醜女，只有不會用化妝的女人」、「我也是出身農家的女孩，常常被欺負，看完妳的故事，我決定開始努力改變自己了」、「感覺真的下了很多功夫」、「女人化妝起來真的不得了」。

對此，SaLA也回應表示，自己會突然鼓起勇氣公開，是因為希望所有跟她擁有相同經歷的人，都能夠像她一樣積極改變，絕對不要放棄自己。