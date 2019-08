獨／韓國瑜10月訪華府行程曝光　國民黨駐美代表處9月恢復運作

▲韓國瑜今年4月赴哈佛大學、史丹佛大學演講。(圖/記者徐政璿攝)

高雄市長韓國瑜獲得國民黨提名參選2020總統後,何時到美國「面試」,在「郭柯結盟」聲勢飆漲的氛圍中,也引發高度關注。根據《ETtoday新聞雲》掌握的最新消息指出,韓國瑜會在10月以「國民黨總統參選人」的身份訪美,並拜會華府官員。另外,國民黨先前因資金短缺撤回駐美代表處,也準備趕在韓國瑜二度訪美前夕,於9月重新開張,並由前總統府發言人陳以信主導運作。

韓國瑜今年4月10日至16日赴美招商演講,當時走訪東西兩岸的學術重鎮哈佛大學和史丹佛大學,分別以「My Way to Kaohsiung(我的高雄之路)」和「The Power of Down to Earth(接地氣的力量)」為主題發表演講,並與波士頓和洛杉磯的僑胞見面。「明年1月11日台灣見」,韓國瑜當時在與僑胞會面時,就留下參選伏筆。

國民黨人士透露,韓國瑜在10月的第二次訪美行程中,與僑胞的會面是其次,主要安排到美國國務院和五角大樓,就兩岸政策和台美關係等議題與美方高層交換意見。由於韓國瑜目前身份仍要處理市政,此次訪美行程應該會壓縮在一週左右,目前除了會到華府外,也規劃前往紐約,回程再到洛杉磯。

據了解,國民黨有一個先遣團已在7月底前往華府,和與民主黨關係良好的智庫戰略與國際問題研究中心(CSIS)以及和共和黨關係良好的智庫美國企業研究所(AEI)、布魯金斯學會(Brookings)接觸,這些智庫都相當關注美中貿易下,台灣在未來所扮演的角色。



事實上,韓國瑜通過國民黨初選後,各地僑社就紛紛發出邀請,盼韓國瑜與夫人李佳芬能前往拜訪。原本李佳芬預計在8月初前往洛杉磯、舊金山等地拜訪傳統僑社,並參加舊金山全美台灣同鄉聯誼會年會等活動,但卻李佳芬希望待相關後援會成立後再一併拜訪,故取消行程。

國民黨人士透露,由於韓國瑜仍有市長身份,高雄市議會目前規劃9月24日開議,市長施政報告日期為9月26、27日,市長總質詢期間為10月31日至11月29日,韓國瑜預計在施政報告結束後,10月初以「國民黨總統參選人」的身份訪美7天。

長期觀察美國政治的國民黨人士指出,台灣經過三次政黨輪替,現在海外僑胞「藍綠支持度差不多」,以前國民黨長期執政,支持藍營的僑胞聲音較大,如今民進黨執政後,在中美貿易戰關係下往美國靠攏,在民進黨擁有行政資源的情況下,也壓制國民黨在美中台關係下的角色。

該人士指出,中美貿易戰恐怕是消耗戰,一直到美國2020年底總統大選結束,民進黨因為向美國靠攏,總統蔡英文配合度相當高,只要美國提出軍購要求幾乎都接受;但對於國民黨有可能在2020年重返執政,美方也相當好奇韓國瑜的外交和兩岸政見,會以最大誠意邀請,規格比照歷年總統參選人。

此外,國民黨在野後,已經有相當長一段時間沒有高層代表到華盛頓訪問,這次韓國瑜訪美先遣團到華盛頓前,也與國民黨商討對美政策。國民黨中央未來將加強國際事務部對外接洽,未來將定期派代表訪美,與華盛頓維持關係,先前因資金短缺而撤回的駐美代表處,也將在9月恢復,由馬英九與吳敦義主政時期的前總統府發言人陳以信掌舵。

