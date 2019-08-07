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淘寶「七夕報告」紀錄愛情　最多人在第○○○天結束

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淘寶針對七夕情人節發布一份「愛情報告」（圖／翻攝自淘寶官方微博）

▲淘寶針對七夕情人節發布一份「七夕愛情報告」。（圖／翻攝自淘寶官方微博，以下同）

記者洪菱鞠／綜合報導

雖然今天（8/7）是七夕情人節，淘寶卻公布了一份「七夕愛情報告」，從各項數據揭露經營愛情有多不容易。報告中指出，中國大陸過去一年有600萬對情侶在淘寶親情帳號裡綁定了「愛人關係」，但也有241萬對情侶分手了，分手高峰期就落在去年雙11這一天，且女性提分手的人數多於男性。

對於一段愛情能維持多久，這份七夕報告顯示，從2018年8月1日至2019年8月1日，過去一年，淘寶上33萬對愛情只維持了不到24小時，不合適就果斷止損，而除了這些「早夭」的戀情，最多人的愛情是在第249天結束，另外，有100萬人的愛情沒有從2月14日西洋情人節撐到七夕情人節。

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淘寶針對七夕情人節發布一份「愛情報告」（圖／翻攝自淘寶官方微博）

淘寶針對七夕情人節發布一份「愛情報告」（圖／翻攝自淘寶官方微博）

至於分手後的第一件事是做什麼？淘寶從數據發現，分手第一天，消費者的日消費額會比日常高12%，透過「買買買」的行為來抒發情緒，而在未投入下一段纞情，卻又面臨七夕到來時，就會特別鎖定購買一些別致的單身商品，藉此顯示自己的愛情態度，統計一系列有「單身」關鍵字的商品，成交增幅高達382%。。

不少中國網友看了這份七夕報告後紛紛留言，「這數據有我一份功勞」、「我能說我和前任分手的導火索是淘寶購物記錄嗎」、「這個故事告訴我們，愛情別摻雜淘寶」、「放心肯定沒有我，因為我單身很多年了」，另外也有人覺得這份愛情紀錄很有意思，甚至是驚訝「淘寶居然連這種數據都有，厲害了」。

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關鍵字：七夕情人節,淘寶,愛情報告,分手

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