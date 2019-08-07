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大戰情人節！網購公布網友最愛7大摩鐵　台中一次包辦前3名

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七夕情人節，電商公布最受網友歡迎的浪漫精品汽車旅館（圖／17Life提供）

▲17Life公布最受網友歡迎的浪漫精品汽車旅館，TOP 1是位於台中的心月自然旅館。（圖／業者提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

七夕情人節，不少情侶們已經準備好要共度一個浪漫夜晚，能夠營造甜蜜氣氛的摩鐵此時最搶手，17Life公布最受網友歡迎的浪漫精品汽車旅館，台中不愧是全台摩鐵之都，強佔排行榜前3名，空間大、自然採光、創意造景3大特色最受消費者青睞。

17Life特別在情人節公布一份甜蜜摩鐵排行榜，入榜的前7大摩鐵，台中摩鐵就佔了5席次，且一次包辦了前3名，TOP 1由「心月自然旅館」奪下，主打房間內引入自然採光與戶外植栽，待在室內也能跟隨著自然律動一起深呼吸放鬆；TOP 2「沐夏時尚精品旅館」，以Villa概念打造都市裡的渡假情境，設計風格端莊典雅、光線柔和，讓人感覺就像在家一樣；TOP 3「天月人文休閒汽車旅館」，空間線條簡潔，卻很有時尚風情的浪漫情調，華麗高雅的裝潢與設備呈現高貴氣質，每房基本配備大型按摩浴缸，另有專為小倆口貼心設計的維琪浴，享受RO純水散發而出的蒸氣浴。

七夕情人節，電商公布最受網友歡迎的浪漫精品汽車旅館（圖／17Life提供）

▲TOP 2「沐夏時尚精品旅館」。

七夕情人節，電商公布最受網友歡迎的浪漫精品汽車旅館（圖／17Life提供）

▲TOP 3「天月人文休閒汽車旅館」。

另兩間上榜的台中摩鐵，TOP 5「水雲端旗艦概念館」走的是極簡風格，搭配超大泳池與KTV，滿足喜愛玩樂的人，盡情享受房設施；TOP 7「鳥人創意旅店」有最新話題海底世界，洞穴旅店，強佔網美拍照打卡熱點第一名，設計與時尚感兼具。至於其他名次，TOP 4為桃園的「樂葳總裁行館LaVie Motel」，是眾多偶像劇取景地點，包括《海派甜心》、《犀利人妻》等，吸引不少偶像劇迷朝聖，與另一半化身為男女主角，置身在偶像劇場景中；TOP 6是台北熱門奢華精品旅館「沐蘭」，訴求大隱於市低調奢華，提供自然浪漫且舒適的住宿體驗，而且房內都備有按摩氣泡浴池及獨立車庫。

由於今年情人節、父親節僅相差一天，東森購物網則是推出「愛你一萬年」活動，一次討好兩位情人，除強檔推薦送禮夯品，即日起至8/12止，全館消費滿萬登記送千元折價券，消費1元即可登記抽市價34,900元的tokuyo按摩椅，另有消費滿額送免費電影兌換序號、萊爾富取件加價購等超值活動。

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關鍵字：七夕情人節,摩鐵,電商,網購

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