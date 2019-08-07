情人節網購情趣用品買氣爆發　飛機杯單日熱賣上千

▲今（8/7）是七夕情人節，網購業者從站上銷售統計觀察到，情趣用品在今年情人節期間整體買氣大幅成長。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

網購送貨到府的便利性與隱私性，買情趣用品的人更多了，有網購業者觀察，站上情趣商品於今年情人節期間整體買氣大幅成長，其中情趣內衣、角色扮演服飾訂單更飆漲近50%，飛機杯單日熱賣上千，同時也揭露晚間9點起是手滑下單的高峰。

到專門店購買情趣用品，不少人覺得害羞又尷尬，有的因此透過網購平台悄悄下單，蝦皮購物觀察到，情人節、七夕、聖誕節等浪漫節慶，皆為情趣用品的消費高峰期，例如飛機杯在2月情人節期間就創下單日熱銷上千的驚人成績。

此外，蝦皮購物獨家公布站內情趣用品消費習慣，發現到此類商品有近5成消費客群為女性，不僅推翻了男性是情趣用品主要消費族群的刻板印象，更展現女性隱藏的龐大消費潛力。從年齡層及購物高峰時段來看，30歲以下、荷爾蒙旺盛的青少年族群為消費大宗，不分男女最容易手滑下單時間都在晚間9點至凌晨12點的深夜時刻。

針對七夕情人節，蝦皮購物即日起至8/14推出「情人砲火夜」活動，情趣用品最低5折起，蝦皮男人館再加碼祭出限量折價券，9/2前新用戶消費滿299元再享85折優惠，讓情侶花小錢也能盡享閨房樂趣。

東森購物網則是推出「愛你一萬年」活動，除強檔推薦送禮夯品，即日起至8/12止，全館消費滿萬登記送千元折價券，消費1元即可登記抽市價34,900元的tokuyo按摩椅，另有消費滿額送免費電影兌換序號、萊爾富取件加價購等超值活動。