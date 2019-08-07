劦譽商務違法吸金逾2億　負責人遭通緝潛逃大陸

▲劦譽商務公司違法吸金逾2億元，陳姓負責人潛逃大陸遭通緝。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劦譽商務公司以多層次傳銷模式打出「福人幣」吸金，在全台吸引數千名投資人，檢警查出，陳姓負責人從2017年至2018年間，以「拆分盤」模式吸引投資人繳納從1200元至10萬元不等會費，按時間發放紅利，後來更創「福人幣」違法吸金逾2億元，今年初才因發不出紅利遭投資人提告，檢方偵結將陳姓負責人等依違反銀行法提起公訴。

檢警調查，47歲的陳姓男子前年12月在桃園區中山北路設立劦譽公司，謝姓前妻負責掌管財務與收取會費，同時身兼劦譽公司股東，陳男還聘請55歲的張姓男子、65歲的詹姓男子擔任公司講師，負責傳銷相關業務說明講解。

陳姓男子自2017年9月至2018年3月，透過「拆分盤」方式吸引投資人，會員分別繳納1200元、1萬6800元、5萬元、10萬元不等會費，區分為1至4星級，陳宣稱「只要會員繳會費達600萬元，可做一次點值拆分」，依照公式換算領取紅利獎金，去年4月因無力發放紅利，陳還自創「福人幣」虛擬數位貨幣投資，除拉高會費外，每月發放現金紅利與回饋點值，並鼓勵會員努力拉下線賺取高額獎金。

檢警查出，有投資人前幾個月能快速領到紅利，因此吸引不少投資人加入，但到今年1月，劦譽公司紅利發放突然喊停，會員們才驚覺受騙，陳姓負責人創立「福人幣」投資案不滿3個月，遂於去年7月間竄逃至往大陸，檢方今年3月指揮市調處與警方搜索劦譽公司，將謝女與2位講師共3人聲押獲准。

檢方認為，劦譽公司宣稱之靜態獎金分紅制度，從1到4星級會員報酬率為467%至739%，「福人幣」案，由1到3星級會員年化報酬率為410%至411%，以市場行情分析其獎金分紅制度與會員約定給付與本金等，顯有相當不對等之紅利，陳姓負責人、謝女與張、詹等人，利用變質的多層次傳銷方式吸引會員加入並違法吸金，偵結依違反銀行法、多層次傳銷管理法提起公訴，陳姓負責人潛逃至大陸則發布通緝。

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