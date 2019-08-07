大吵一架！　狠夫勒昏老婆睡大頭覺...妻搶救12天不治

▲吳姓男子今年5月不滿妻子吵醒，竟徒手勒暈後繼續睡，後送醫急救被發現勒痕揭露家暴殺人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子與何姓妻子疑因房產問題多次起衝突，今年5月間僅因妻子吵醒他，竟動手將妻重壓在地板上，徒手勒住頸部後回頭繼續睡，但後來察覺妻子沒有動靜趕緊送醫，昏迷指數僅剩3，醫護人員察覺何女頸部勒痕，經通報何女家屬揭露吳男涉嫌家暴殺人罪嫌，檢方偵結7日依家暴殺人罪將吳男提起公訴。

檢警調查，46歲的吳姓男子曾於2009年7月與何女辦理離婚，今年4月間經地院判決2人婚姻關係存在，吳在收到判決書後5月間搬回蘆竹區登記其名下房屋與何女同住，但吳與何妻常因為房產劃分等問題起爭執與口角。

▲吳姓男子今年5月涉嫌徒手勒斃妻子，警方依家暴殺人送辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

今年5月5日深夜11時，吳男在房間睡覺，何妻又因細故向吳爭吵，吳男不滿妻子吵醒他睡覺，居然將妻子重壓在地板上，徒手勒住其頸部至昏迷，吳居然置之不理繼續倒頭就睡，後來察覺妻子沒有動靜，感覺查看發現妻子陷入昏迷，趕緊送醫急救，但何妻昏迷指數僅剩下3，救護人員察覺何女頸部勒痕，通知何女家屬才發現吳男涉嫌家暴殺人。

警方據報後到吳男住家進行拘提，何妻經搶救12天，仍因窒息、缺氧性腦病變、敗血症等導致多重器官衰竭宣告不治，檢方偵訊時，吳坦承把何妻壓在地上與勒頸等犯行，後來才送醫救治；小孩也指證，吳男搬回家後常與媽媽爭吵，常有口角與肢體衝突；檢方以醫院診斷證明與法醫解剖證明書，認為吳男犯行明確，7日偵結依家暴殺人罪嫌將吳男提起公訴。

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