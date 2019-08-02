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失智嬷迷途遊蘯街頭叨唸要「回家」　警尋獲通知家屬平安帶回

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▲▼失智阿嬤深夜外出訪親戚結果迷途，員警協尋發現後經確認身分通知家屬領回。（圖／台東縣警察局提供，下同）

▲▼失智阿嬤深夜外出訪親戚結果迷途，員警協尋發現後經確認身分通知家屬領回。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

台東1名高齡80歲輕度失智的老阿嬤日前晚間獨自外出找親戚後即失去聯絡，家人遍尋不著心急如焚，最後只有報警協尋，警方大街小巷搜索一個多小時後，終於發現一個老阿嬷獨自在街上遊蕩，口中一直唸著要「回家」，由於老阿嬤詞不達意，警方透過小電腦人臉辨識系統比對確認身分後，立即連絡到家屬領回。

台東分局馬蘭派出所日前在凌晨時分接獲民眾報案，稱其高齡80歲的母親在晚間22時許自稱要外出至開封街找親戚，想不到離家後便失去聯絡。報案民眾在母親平日經過的路段來回尋找，卻均未發現蹤影，不由得心急如焚。由於報案人母親患有輕微失智症，遍尋不著的家屬，只好求助馬蘭派出所員警幫忙。

▲▼失智阿嬤深夜外出訪親戚結果迷途，員警協尋發現後經確認身分通知家屬領回。（圖／台東縣警察局提供，下同）

值勤巡邏警員吳芸萱、洪丞廷獲報後，隨即到該名阿嬤可能經過的處所與周邊巷弄進行地毯式搜索，歷經1小時的尋找未果，員警仍不放棄，最後在經過傳廣路巷弄時見一名步履蹣跚，拄著拐杖的老嫗，衣服神似報案人所稱的阿嬤，便上前關切並詢問年籍姓名。老嫗雖然詞不達意，卻不時叨念著「回家」，在經員警行動警用小電腦人臉辨識系統比對身分，確認是通報協尋的阿嬤，立即連絡家屬到場。

黃姓阿嬤家屬表示，母親因年邁而有輕微失智症狀，即使生活街景依舊，仍會感到陌生。平日白天外出訪友均能夠正常往返，可能受夜間視線不良影響，阿嬤才會迷路，幸虧員警熱心尋找，讓阿嬤得以順利「回家」，讓家屬解下心中大石。家屬對員警熱心再三致謝。

台東警察分局 在 他表示，失智人口記憶力不佳，需要家屬多加關心並留意其活動，建議除可在其身上衣物繡上姓名或穿戴可識別身分之飾品外，也可至居家附近之分駐（派出）所或分局偵查隊申請指紋建檔，期能預防失智人口無法連絡家屬之情事再度發生。

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