國慶升旗典禮上涉嫌攻擊員警　桃園九連霸議員遭起訴

▲國民黨籍市議員黃婉如去年雙十國慶升旗典禮上，藻礁人士抗議，黃婉如涉嫌向警方揮拳、腳踢攻擊員警遭起訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

已九連霸的國民黨籍市議員黃婉如去年在市府舉行的雙十國慶升旗典禮上，因有藻礁保育人士以「藻礁已死，何來國慶」衝上升旗台上抗議，警方人員驅離時，黃婉如涉嫌向員警揮拳、腳踢攻擊員警遭警方送辦，檢方偵結7日依妨害公務罪嫌將黃提起公訴；對此，黃表示尊重司法，相信司法最後會還她公道。

檢警調查，去年市府在府前廣場舉辦雙十國慶升旗典禮，市長鄭文燦率市府一級主管上台致詞時，突有10餘名藻礁保育人士衝上台高舉布條高喊「藻礁已死，何來國慶」，反對觀塘三接案興建訴求，當時鄭文燦介紹抗議者是無黨籍市長候選人朱梅雪。

因藻礁保育人士事前並未申請，警方一擁而上與抗議者僵持拉扯，黃婉如站在抗議人士前，阻止員警將他們請下台，過程中和警方發生肢體衝突，造成刑大陳姓小隊長右手臂與右小腿挫傷等傷勢，桃園警分局事後依妨害公務罪嫌將黃婉如送辦。

檢方偵訊時，黃否認有攻擊陳姓小隊長之事實，辯稱只是擋在抗議者與警方前，但陳姓小隊長指證黃確實曾向他攻擊，警方也提供蒐證畫面拍下黃朝陳揮拳、腳踢等動作，檢方認為黃犯行明確，偵結依妨害公務罪嫌提起公訴。

針對檢方起訴，黃婉如7日指出，對於被起訴會尊重司法，當時藻礁保育人士站在她旁邊與警察發生衝突拉扯，當時她擋在雙方中間，擔心他們的安全並善盡保護責任，避免與警方產生無謂紛爭，如果她真的有攻擊警察，警方應該以現行犯將她移送，怎麼會事後再來函送，自己則是隔了5個月才被檢方傳喚出庭才發現自己被送辦，相信司法最終會還她公道。

【更多新聞】

►影／桃園工地幫浦車灌漿突斷管！ 24歲新婚工人被砸重傷送醫不治

►真要放生了！待產請男友保管金飾 產後他竟落跑：放妳房間桌上

►貪玩小狗走失暫當看門犬 獸醫憑晶片找到主人領回