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中颱利奇馬逼近！保險業啟動天災緊急救助…「車險加颱風險」泡水可理賠

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▲下雨,暴雨,午後雷陣雨,梅雨 。（圖／記者林敬旻攝）

▲颱風天下大雨，民眾要注意安全。（圖／記者林敬旻攝，示意圖，與本文當事人無關）

記者楊絡懸／台北報導

中央氣象局7日正式發布第9號颱風「利奇馬」已增強為中度颱風，最新數據指利奇馬颱風正以每小時15公里的速度朝台灣前進。壽險業者表示，為因應颱風來襲，已經啟動關懷保戶服務措施，即時掌握各地受災狀況，給予受災保戶協助與全方位保障，同時提醒民眾及早做好防颱措施。

以全球人壽於第一時間啟動「天然災害保戶關懷計劃」為例，提供受災保戶4大關懷服務措施，包括「續期保費緩繳3個月」、「保單借款利息緩繳6個月」、「補發保單免收工本費」及「快速理賠」等4大服務，以協助保戶度過難關。

全球人壽行政長黃宏杰表示，除了4大關懷服務措施外，保戶若有緊急事項需要聯繫，也可以撥打全球人壽24小時免費客服專線由專人服務，或是各營業處業務人員聯繫。颱風旺季，除了要注意颱風最新動態資訊之外，也要事前防範並注意自身安全，民眾亦可檢視自身需求，加強相關人身保障。

遠雄人壽也關懷保戶，進而提供5項服務與全方位保障，像是「續期保費緩繳服務」保單保費緩繳3個月、「快速理賠服務」、「保單借款利息優惠」保單借款利息減免3個月，且保單借款利息緩繳6個月、「保單補發免工本費」、「旅平險保障融通」因天災致旅行行程延誤或取消者，融通變更旅平險保障期間。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局針對「利奇馬」颱風路徑預測圖。（圖／中央氣象局）

另外，和泰產險也提醒，颱風屬於天災，非一般汽車保險的承保範圍，因此消費者必須另外加費投保才可獲得保障；而在幫愛車投保時，也建議透過車體險加保「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，減少愛車泡水所產生的損失費用。

而針對民眾出外旅遊，被颱風打亂行程計畫，和泰產險提醒，民眾出遊前記得投保旅遊平安險，國外如因颱風或豪大雨來襲，透過相關的保障便能減少旅行中相關的損失及額外的支出，只要在中央氣象局發佈颱風警報之前投保成功，就能獲得保障。

以和泰產險「安心遊旗艦型旅遊平安險」為例，內容包含行程延遲補償費用及班機改降補償金，如原定的旅遊行程更改、取消或縮短，提供最高保額5萬元的保障。民眾若在旅遊出發前已投保，不幸遇到颱風發生造成無法返國等狀況，也必須記得向航空公司、住宿飯店、餐廳等海外商家索取單據，才能於返國時向保險公司提出理賠申請。

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關鍵字：中央氣象局,保險,颱風,颱風險,保險雲,全球人壽,遠雄人壽,和泰產險

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