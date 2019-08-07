快訊／利奇馬海警17:30發！最新路徑出爐　「最快周四清晨發陸警」

記者賴文萱／台北報導

中颱利奇馬持續逼近台灣，根據氣象局最新路徑預報，颱風目前以每小時14公里速度朝台灣東北部海面前進，以此路徑及速度研判，氣象局將在下午17時30分發布海警，陸警可能發布的時間則落在周四清晨到上午之間。尤其要注意的是，無論颱風有沒有登陸，周五都是颱風影響台灣最明顯時間點，西半部及宜蘭地區將有豪雨等級以上降雨。

▲利奇馬颱風0807 1400路徑預報。（圖／中央氣象局）

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氣象預報員官欣平表示，以目前最新的預報路徑來看，跟上午的預報沒有相差太多，強度有再稍加增強，颱風中心以通過海域可能性較大，但因7級風暴風半徑已達220公里，因此暴風圈還是可能觸及陸地，所以陸警仍可能發布，不過，未來路徑若持續再往東調整，直接侵台機率則會降低。

氣象局簡正謝明昌表示，目前颱風近中心最大風速每秒38公尺，7級風暴風半徑220公里，由於未來行徑路徑海溫較高，強度會持續增強，未來暴風半徑有機會擴大到250公里，近中心最大風速也可能達43-45公尺，以較強等級的中颱逼近台灣。

謝明昌說，海警範圍預估會以東北部及巴士海峽為主，至於陸警部分，由於颱風中心偏向台灣東北部，因此，北部、宜蘭受影響機率相對較高。

▲氣象局簡正謝明昌指出，以目前颱風的速度及移動路徑來看，氣象局將在下午17時30分發布利奇馬海警。（圖／記者徐斌慎攝）

今天（7日）受到外圍環流影響，北部、東半部已經斷續降雨，中南部地區則以午後雷陣雨為主。周四（8日）隨著颱風逼近，北部、花東地區將有較大風雨，氣象局預估會有大雨或豪雨等級，中南部地區雖也會下雨，但偏向短暫陣雨跟雷雨，雨勢相較北部較為輕微。

周五（9日）則是颱風影響台灣最明顯時間點，西半部及宜蘭地區為迎風面，氣象局預估將有豪雨等級以上降雨。周六（10日），颱風往北離開，速度會變比較慢，但氣象局提醒，西半部、中南部地區依舊會有大雨或豪雨等級的降雨發生。