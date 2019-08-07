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利奇馬中颱逼近　4大網購搶開防颱懶人包專區

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利奇馬中颱逼近　網購搶開防颱專區（圖／業者提供）

▲今年第9號颱風利奇馬來勢洶洶，網購業者緊急成立防颱專區，讓民眾可以做好抗颱準備。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

中颱利奇馬持續逼近台灣，氣象局預計於今（8/7）下午17時30分發布海警，陸警發布時間可能落在周四清晨到上午之間。為了讓民眾提早做好防颱準備，包括東森購物、momo購物網、松果購物、生活市集等電商平台，都在第一時間開設防颱專區。

東森購物緊急設立防颱專區，站上備妥各項防颱備品，像是箱購泡麵、礦泉水以及居家必備防災/颱風救難包等，主打下單後24小時快速到貨，讓民眾可以在家做好萬全的抗颱準備。momo購物網同樣啟動「防颱特輯」專區，網羅颱風天必備的雨具、瓶裝水、食品、停電3C用品、災後清潔等用品下殺5折起。

松果購物成立「防颱保衛戰」專區，祭出雨衣、雨傘、除溼、烘衣等熱門商品促銷3折起，同時預期到豪雨來襲恐淹水致災的心理影響，針對排水、預防通報及防堵攔載成為三大搜尋關鍵，簡易安裝、體積小能夠快速發揮效用成為選購重點，包含可隔離樹葉、花瓣、垃圾等物品的「超速排水罩」、可迅速膨脹80～100倍作為防洪的「科技沙包」，以及水位偵測靈敏度高，可提前透過警報爭取逃生時間或是搬移物品降低財損的「防淹警報器」都出現需求買氣。

生活市集觀察，颱風天除了帶動手電筒、行動電源、攜帶式移動冷氣、即食麵成為近三日最熱搜品類，也發現到消費者最關注的議題為「停電」和「屯糧」，針對防颱、防水等相關採購需求，站上推出「防颱懶人包」專區，精選雨具、儲備糧食、救急電器及居家修繕等數百樣商品，協助在颱風天全方位抗颱，全區商品最低3折起，免運送到家，買貴再退2倍差價。365超市則是推出快煮麵以及方便食用的捲心酥兩大品類備戰。

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關鍵字：利奇馬,颱風,防颱,抗颱,網購,電商,東森購物

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