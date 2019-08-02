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還在狂追美劇練英文！他「中英各看1遍」1天1hr就好　目的曝光…投資率爆表

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▲▼滑手機,追劇。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲有網友分享看美劇練英文的方法。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人都想靠看美劇把英文練好，就有鄉民表示，他目前看美國卡通練習英聽，大部分時間看英文字幕，有不會的單字就暫停抄筆記，只是一集看完，一小時就過了，讓他好奇「那些能用美劇練習英文的人是不是都已經超高等級了。貼文吸引另一位網友回文，實際分享看美劇練英文最有效率的方法。

這位網友在PTT的Gossiping板上回文，分享用美劇學英文的方法，首先是中英字幕各看一遍，但都要認真聽，不能邊吃飯邊看，「一心二用的學習是在一部劇集你已經重複五六次以上，有一定熟悉度之後才輔助用來增加熟悉度的」。他說重點不是找不認識的單字，而是看如何用已經知道意思的單字、句子表達出口音、腔調、語速、語言表情等等。

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滑手機,阿宅,宅女,過年追劇,玩手遊。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO說，看劇的時候要認真，不能一心二用。（示意圖／記者李佳蓉攝）

原PO說，先照上述方式，一天最少一集20幾分鐘的影集，分別看一次中英文，會用掉45～50分鐘，「一段時間後，大約半年到一年，你一直常見的東西，開始在大腦變反射、變你大腦的基本結構之一，你大腦裡的英文世界才開始稍有模樣，也才有本錢或才有多餘的記憶體」，這時才有辦法去注意、記得那些不認識的單字。

再過一段時間，反射的東西就會更多，大腦的記憶體又開始空出來，這時看到簡單短句子，開始跟著唸也不是困難事。「接著，英文腦開始成型後（成型的過程是階梯式的，持續一段時間後，會往上跳一個層次，不是固定斜率往上）」，原PO說，這時腦袋裡開始漸漸有英文的聲音，看到什麼要表達，腦中會自動運轉出中英文兩種表達方式，「此時，神功已漸成氣候矣！（要三～五年）。」

原PO強調，想用這個方式練英文，重點是要循序漸進，不要一次想達成太多目標，「而且這個方式會讓人產生興趣，很容易就讓人一直持續下去」。他也補充，如果是想逐漸增加熟悉度，可以選喜歡的影集重覆多遍，效果會比較好，「只是如果選到了英國腔，就會先長出英國味的英文腦；選到了南方腔，就會先長出南方味的英文腦，很有趣。」

▲網路，追劇，筆電，上班族。（圖／pixabay）

▲原PO說，看美劇練英文，重點是要循序漸進。（示意圖／pixabay）

不過這樣的方式，原PO認為單字量會提升得比較慢，英文腦的等級也會停在土生土長、不怎麼看書的程度。如果想提升單字量就是看小說，他用某個電子閱讀器，點一下就能查詢不會的單字，「一個段落看兩次，第一遍按出不認識的單字意思，用你大腦的記憶體強記起來，第二遍就可以順著看一次了。」

原PO繼續提點，就算看小說，也不要刻意額外花時間背單字，要享受劇情，「進步的幅度，讓大腦自然地去發生」。他說，看小說的部分，一開始一天15～20分鐘就好，「原理是需要常常使用大腦記憶體的閱讀，不要一次太多，腦子累了就休息了。」

最後原PO表示，一開始一天只要一小時就好，用這種有趣、輕鬆、簡單，不用強調持之以恆，只要產生興趣，讓英文變成生活的一部分，剩下的交給大腦，「接受英文訊息，是一輩子的事，不是嗎？」「影集和小說，相互輝映，相得益彰。」「國高中如果這樣練個六年下來，大家英文都嘛嚇嚇叫～以前都在幹嘛呢？」

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關鍵字：美劇,英文,PTT

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