心臟病是「台灣人健康殺手」！康健人壽助偏鄉篩檢　5000名學童及早檢查

▲心臟病必須提早發現、及時治療。（圖／達志／示意圖）

記者楊絡懸／台北報導

心臟病是台灣民眾無形的健康殺手，壽險業者為求關懷心臟健康，最近與中華民國兒童心臟病基金會贊助偏鄉學童心臟篩檢項目，協助早期發現心臟異常的兒童轉診與追蹤，達到早期治療目的，並與中華民國自行車騎士協會合作舉辦「自行車教學」協助建立正確運動習慣，降低心血管疾病的風險，總計超過5000名學童受惠。

根據衛生福利部統計，心臟疾病為台灣民眾第二號殺手 ，已連續17年盤據台灣人死因前三名；而與2017年相較，因心臟疾病的死亡人數明顯提升，且有年輕化趨勢。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，康健人壽在台深耕30年，作為台灣企業公民的一份子，「我們長期響應聯合國永續發展目標中『確保健康及促進各年齡層福祉』的願景。」

邵駿崴說，心臟病為台灣民眾第二大健康殺手，因此康健人壽積極推廣心臟健康的重要性，更把健康生活的理念擴大到偏鄉與先天性心臟病兒童，透過心臟病篩檢及運動推廣，讓更多兒童擁有更健康、更幸福、更安心的未來。

▲心臟疾病的預防遠比治療來得重要。（圖／示意圖／達志影像）

心臟病篩檢在學生的健檢項目中並不普及，為及早發現心臟病童並協助轉診治療，康健人壽贊助中華民國心臟病兒童基金會，由小兒心臟科醫師為新北市學童進行心臟病篩檢及身體理學檢查，將醫療資源擴及偏遠鄉鎮。

透過這次篩檢，發現了數名有心雜音狀況的學童，經轉診至醫院後，確認無需進行特別醫療處置，讓家長們得以放心；還有部分原本患有心臟病且曾接受手術治療的兒童未固定回診，也利用此次活動進一步安排他們轉診追蹤。

根據國際研究顯示，自行車有助降低心臟病風險達26% ，是對心臟最有益的運動之一。因此，康健人壽也與中華民國心臟病兒童基金會、中華民國自行車騎士協會為心臟病童開設課程，舉辦首屆「騎向『心』健康」自行車課程，透過室內、戶外騎乘教學，在醫師與專業領隊輔助下，讓病童及家屬在正確的觀念中適度運動，建立健康的生活習慣。

▲康健人壽攜手中華民國兒童心臟病基金會，透過偏鄉心臟病篩檢及運動推廣，讓更多兒童擁有更健康的未來。（圖／康健人壽提供）

中華民國心臟病基金會執行長王主科教授表示，許多家長常有先天性心臟病童不適合運動的迷思，其實長久缺乏運動會造成病童獲得更多心臟負擔，提高罹患心血管疾病機率。另一方面，孩子們也可能因無法透過運動認識朋友而導致生活圈封閉、自信低落。

事實上，先天性心臟病童只要經過檢測，就能從事騎乘自行車等運動訓練心肺功能。心臟疾病的預防遠比治療來得重要，例如透過戒菸、適度的體能活動、健康飲食、減輕壓力等，都可有效預防相關疾病。