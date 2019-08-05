魅力加分就靠這一味！夢想實踐家宥勝帶路　七夕、父親節送禮不NG

▲宥勝為萬寶龍快閃店擔任一日店長，帶領民眾一同體驗EXPLORER探尋旅者淡香精的魅力。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者胡至欣／採訪報導

身穿白T搭配西裝外套，夢想實踐家宥勝上週六(8/3)在忠孝SOGO一樓圓形廣場，以休閒又不失型格的帥氣裝扮現身，提前陪伴粉絲度過七夕情人節，不但握手、自拍合照來者不拒，他更帶領現場民眾，一同體驗探尋旅者淡香精的魅力。

▲▼夢想實踐家宥勝帥氣現身，陪粉絲提前過七夕。（圖／記者楊詩益攝）

德國精品工藝品牌萬寶龍MONTBLANC，睽違8年推出全新的EXPLORER探尋旅者淡香精，3月上市至今不到半年，已創下百萬銷售業績，為了回饋愛用者，特別打造期間限定快閃店，推出許多好玩特惠，還邀請到型男宥勝擔任一日店長，而二度與萬寶龍合作的他，也在現場大方透露，自己與品牌的緣分，其實與太太有關。



▲萬寶龍EXPLORER探尋旅者淡香精，上市即銷破百萬。（圖／記者楊詩益攝）

夢想實踐家宥勝表示：「其實我太太在很多年前，就是拿了萬寶龍香水送我，然後那一年我就刻意地都噴那款香水，我噴的目的不是因為想讓她知道我很在乎她的禮物，而是因為我覺得這款應該會有很多人噴，我不想她去外面聞到別人噴的時候，覺得那個人很帥，所以我要先噴！我先霸佔這個味道！」



▲宥勝為萬寶龍探尋旅者淡香精快閃店，擔任一日店長。（圖／記者楊詩益攝）

太太送的禮物，不僅牽起他與萬寶龍的緣分，更開啟了他的噴香水之路！宥勝也笑說自己屬狗，所以對於氣味特別敏感，但對他而言味道不分好壞，而是在對的場合用對的香氛，才能讓魅力加分。



▲宥勝認為在對的場合用對的香氛，能讓魅力加分。（圖／記者楊詩益攝）

夢想實踐家宥勝說：「味道沒有好或不好，只有在這個時候我覺得對不對或舒不舒服，像我認為探尋旅者，就很適合在很多時尚、聚會，然後用餐這種時刻出現，因為它的味道會跟我的服裝是搭的，我會給人一種很紳士的形象的時候，它就很棒！」



▲探尋旅者淡香精，能夠展現男人的格調與品味。（圖／記者楊詩益攝）

至於七夕情節人和父親節即將到來，送什麼禮物才不NG？宥勝同樣大推萬寶龍香氛，像是探尋旅者淡香精，能夠展現男人的格調與品味，就是表達情意、心意，討好今生與前世情人的不錯選擇！