我等了好久唷！　台南水萍塭公園兒童遊樂區開放親子不亦樂乎

▲台南市水萍塭公園兒童遊樂區開放了，這兩天吸引許多家長帶著孩子前往嬉戲，玩得不亦樂乎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

封閉半年修護、添置遊樂設施的台南市水萍塭公園兒童遊樂區開放了，這兩天吸引許多家長帶著孩子前往嬉戲，玩得不亦樂乎，一位王姓媽媽說「我等了好久唷！」，她認為只要設施新鮮、好玩，孩子喜歡，就是「特色公園」。

台南市政府為讓大型公園更貼進民眾休閒生活，工務局爭取中央前瞻計畫3000萬元，進行改善佔地9公頃的水萍塭公園；其中，兒童遊樂區投入470萬元，除修補保留遊戲場內的既有遊樂器材與相關遊具外，也擴大遊戲空間，以水萍塭常見的蟬、獨角仙等六類昆蟲，安排蟲蟲迎賓大道，並增設鳥巢鞦韆、跳樁、鋼管挖土機、管子山洞等六項遊樂設施和遊戲沙坑，同時增設洗手洗腳池供孩子遊戲後可簡單沖洗。

水萍塭公園兒童遊樂區經過半年的整備維護，7月27日週末正式開放啟用，吸引許多孩童前往嚐鮮嬉玩，一會爬上鳥巢鞦韆、一會爬進管子山洞，又跑去爬繩索、操作挖土機挖沙…等等，家長一旁看著孩子興高彩烈的玩耍，臉上也堆滿笑容。工務局特別走訪該樂區訪視開放使用情形，並將現場孩童玩樂畫面做成圖卡見證。

惟有民眾反映，以前的3座鞦韆被拆掉，現在僅增設1座鳥巢鞦韆，似有不足，並對增設的遊樂設施多有意見。工務局表示，水萍塭公園爭取中央前瞻計畫補助經費，主要是公園本體人行道設施的維護改善，在經費有限情況下，該局對園內兒童遊樂區已做最大的改善與增設，整個遊戲區是經過認證機構認證之檢測單位，依安全檢測規定做總體檢，以確保遊樂設施安全，而以前的3座鞦韆因有破損及安全距離不足，已有安全顧慮決定拆除，以提供優質兒童安全遊樂環境，不足之處，會繼續視財務狀況予以增設，以符實際需求。