2男童被30歲男師多次摸下體…家長拒絕報案：不嚴重！ 　老師超瞎理由撇清

▲涉事男老師。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

現在正值暑假，不少家長會把孩子送到補習班。不過，2位男童日前在深圳市鹽田區海山路廣富百貨二樓的一家補習機構上美術課，竟被惡師多次摸下體。更令人氣憤的是，涉案老師直接承認觸摸了孩子下體，還大言不慚的說，「家鄉有摸下體的習俗，只是我個人的懶散習慣，鬧著玩一玩。」

據《看看新聞》報導，當時，受害男童在上完課後告訴爸媽，下體被老師多次觸摸，還說當時班上共有2名男童遭到猥褻。機構工作人員透露，涉案的楊姓老師今年30歲左右，目前單身，尚未結婚，已有3年教齡。

楊姓老師在接受記者採訪時，承認確實有觸摸2個男孩下體的行為，並透露事發於8月1日上午上課的時候。他認為當時只是跟男童鬧著玩，「因為自己來自北方農村，當地有摸小孩下體逗樂的習俗。」他進一步解釋，「我是農村來的，經常家裡有小孩子，經常就逗逗玩玩，當時就是掏一下，屬於個人的一個懶散的習慣。」

他表示，事後自己也發覺行為不妥，馬上跟家長表達了歉意，「2名男童今年5歲半，平時上課比較活潑，其中1名孩子已經辦理退學，另1位孩子剛轉到了其他班級。」

目前，補習班8月2號已經將他開除。鹽田區公安分局也已經介入調查，經與家長聯繫，「家長表示事情沒有外界傳得那麼嚴重，出於對未成年人的保護，他們已經跟機構協商解決，沒有報案。」

▼5歲男童被補習班老師摸下體猥褻。（圖／翻攝自看看新聞）