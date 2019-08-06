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利奇馬颱風來勢洶洶！蘇貞昌下令召開前置情資研判會議「提高警戒」

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▲利奇馬颱風。（圖／翻攝自RAMMB）

▲利奇馬颱風。（圖／翻攝自RAMMB）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌關切輕颱利奇馬最新動態，6日特別指示行政院災害防救辦公室，邀集內政部、經濟部、國防部、交通部、農委會、交通部中央氣象局及國家災害防救科技中心等相關部會，於交通部中央氣象局召開前置情資研判會議，聽取氣象分析報告並提醒各部會督促所屬及地方政府各級防救災人員，提高警戒做好整備工作。

行政院災害防救辦公室指出，依據中央氣象局資料顯示，輕颱利奇馬8至10日期間影響台灣最劇，為因應利奇馬颱風夾帶強風豪雨衝擊，各級政府務必提高警戒，預先部署以積極周延做好各項整備因應措施，持續監控颱風動態，加強宣導民眾做好防颱準備，落實整備應變措施。

災防辦表示，已請內政部加強測試各級政府災害資通訊設施，並督促所屬民政、警政及消防體系，配合地方政府進行預防性疏散撤離準備及災情查報，並對於易為孤島地區之區域，加強防汛整備，尤其考量弱勢族群及相關機構（老人安養中心等）防災應變需更強化，亦請地方政府加強宣導並通報社福單位共同協助落實各項防颱作為。

災防辦進一步表示，針對颱風在海面上所帶來強風長浪威脅，已請農委會要求漁業電台加強通報宣導海上作業漁船人員注意安全，亦請交通部對停泊港區船隻強化碼頭繫纜作業，避免停泊船隻發生擱淺情形。另因應陸地上強風豪雨，請中央災害業務主管機關內政部通報地方政府對於招牌及施工中鷹架、廣告物、圍籬、路樹等應做好強固。

災防辦強調，本次颱風預估雨量不容小覷，花東地區近日多起小規模地震已使山區土石鬆動，因強降雨引致土坡災害的風險大為提高，請各級政府與民眾提高警覺，掌握各項颱風動態及預警資訊，儘早啟動各項避災減災工作。並請經濟部及內政部督促地方政府對於防洪排水系統設施及地下道抽排水系統，以及易淹水致災地區，預劃搶修人員裝備及抽水機，另請交通部針對脆弱高致災公路段及橋梁做好預防性管制措施，同時預作交通備援疏運方案，以減少災害造成的交通衝擊。

災防辦呼籲，颱風來襲又適逢暑假期間，民眾觀光旅遊與從事戲水、溯溪、登山等戶外活動較頻繁，颱風影響期間請民眾非必要應避免前往山區、河邊及海邊活動，並隨時注意氣象局所發布各項天氣警特報訊息，千萬不可掉以輕心，務必配合做好防颱準備，以確保生命財產安全。

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關鍵字：利奇馬,颱風,蘇貞昌,防災

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