快訊／「卓邱會」有2共識　民進黨：已提名、對方未提名選區暫緩

▲邱顯智、卓榮泰。（圖／記者屠惠剛、李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨主席卓榮泰6日下午與時代力量主席邱顯智會面，雙方達成二項共識，包括時力提出優先法案將儘速溝通協調；其次是，雙方於一方已提名，另一方未提名的選區，雙方暫緩提名。

由於在「卓邱會」之前，邱顯智先是拋出幾項希望民進黨承諾的議題，這在雙方見面前，卓榮泰也釋出善意，強調已經針對各種政策議題，都跟許多民間團體搭建平台，透過黨的平台，連結民間跟府院黨團。

在經過長達2小時的會面後，民進黨發言人周江杰於晚間舉行轉述記者會，表示共達成2項共識：首先，卓榮泰支持民進黨立院黨圑就時代力量所提的優先法案，與時代力量黨團儘速進行溝通協調。其次，他表示，雙方有共識，於一方已提名，另一方未提名之選區內，雙方暫緩提名。

周江杰表示，雙方已經有提名的區域，仍會依照中執會徵召提名，會持續的進行，在艱困選區方面，也會有適當的人選，目前已在處理，中執會會有後續結果。

另外，後續卓榮泰、邱顯智會不會再見面？周江杰表示，沒有但會再約；至於今日會議重點，主要也著重在邱顯智提出的幾項議題方案，在會議中他有明確提及。值得一提的是，時代力量立委黃國昌是否要參與新北汐止區的立委連任一事，周江杰表示，雙方並沒有提到該議題。

▼民進黨發言人周江杰。（圖／記者陶本和攝）

