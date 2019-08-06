邱顯智會卓榮泰取得共識　已提名選區對方暫不再提

▲邱顯智、卓榮泰。（圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨主席卓榮泰與時代力量黨主席邱顯智6日下午進行會面，不過會議內容、時間及地點都未公開。邱顯智晚間則在時代力量黨中央舉行記者會，他表示會中已與卓榮泰就區域立委選區取得初步共識，即在時代力量已提名、而民進黨未提名之選區，或者民進黨已提名、而時代力量未提名之選區「暫不提名」。

時代力量日前已提名7席區域立委，包括陳雨凡參選台北市第七選區（信義、南松山）、高鈺婷參選新竹市選區、林佳瑋參選桃園市第三選區（中壢）、林昶佐參選台北市第五選區（中正、萬華）、洪慈庸參選台中市第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）、陳惠敏參選高雄市第七選區（鳳山）及張衞航參選新北市第一選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山），民進黨也於上週中常會擬定2020立委選戰在時代力量立委林昶佐、洪慈庸的選區都不提名人選。

不過就在民進黨宣布禮讓的隔天，林昶佐1日拋下震撼彈，宣布「即刻起退出時代力量」，讓民進黨與時力於此區是否仍保持合作，成為外界關注一大焦點。

邱顯智表示，會中就選區問題已初步達成共識，即在時代力量已提名、而民進黨未提名之選區，或者民進黨已提名、而時代力量未提名之選區「暫不提名」。至於雙方皆已提名的「衝突選區」，邱顯智則說今天沒有談到這部分，僅就時代力量所追求的價值與法案進行討論。

邱顯智說，今天會談的氣氛平和，就是針對法案與價值立場做討論，初步的共識就是在時代力量已提名、而民進黨未提名之選區，或者民進黨已提名、而時代力量未提名之選區「暫不提名」，但若是雙方皆沒有提名的選區，則不受到此原則拘束。

今天會談時代力量由邱顯智、秘書長陳孟秀、提名小組委員丁穩勝及秘書長執行秘書陳為廷代表出席；民進黨則派出卓榮泰、副秘書長郭昆文、組織部主任李慶鋒、發言人周江杰及研究員林哲瑋出席。

▼時代力量黨主席邱顯智。（圖／記者楊蕓攝）

