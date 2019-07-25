貓奴新選擇！無敵再生貓砂吸水性高　還能減少粉塵、過敏

▲菇類剩餘資材做成的貓砂吸水性較市面上的貓砂多出5至6倍。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

2019亞洲生技大展今（25日）起一連4天在台北南港展覽館展出，農委會特別設置「農業科技館」，展示各所結合生物科技等應用成果。其中，利用菇類太空包剩餘資材變成貓砂成一大亮點。農委會主委陳吉仲表示，這樣的研發除是廢棄物再利用外，對寵物還不會過敏 ，盼讓農民、消費者和業者各獲效益。

農委會這次「農業科技館」有「農業基因體及動植物新品種」、「動植物健康管理」、「農業科專成果」及「農科院創新科技與服務」4大主題專區，共展出34項新技術及產學研跨域合作努力成果，範圍涵蓋農林漁牧各種領域。

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▲陳吉仲說，台灣農業跟生物科技研發成果非常亮麗。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲表示，34項成果都各有亮點、特色，如貓砂，就是用菇類太空包廢棄物做成，不只是廢棄物利用，對寵物還不會過敏。也研發出生物肥料可直接噴灑在作物葉面上， 以台中太平荔枝今年產量生產不開花為例，這樣的肥料就可派上用場，因應氣候變遷，同時達農業循環等利用價值。

▲▼菇類剩餘資材循環再利用。（圖／記者許展溢攝）

農委會農業藥物毒物試驗所安全評估組博士謝玉貞表示，部分香菇栽培場因認為後續處理運費成本高等麻煩狀況，部分菇農會亂丟，因此發想將菇類太空包剩餘資材轉化為日常生活用途。過程會先經前置作業處理，再調和不同配方，做成可吸收寵物性墊料低敏再生貓砂，相較市面上較細的貓砂，可減少粉塵和過敏。也能用在家庭園藝栽培使用，特別的是，少量還能直接倒在馬桶沖掉。

▲每隻貓特性喜好不同，因此特別研發出不同口味。（圖／記者許展溢攝）

今天現場展示出3種「無敵再生貓砂」，謝玉貞說，每隻貓特性喜好不同，特別研發不同口味，目前有原味、綠茶和狼尾草。農業藥物毒物試驗所應用毒理組副研究員李悅怡指出，最初研發念頭是，自己養貓，思考後認為菇類剩餘資材能快速解決環保問題，吸水性也比市面上礦砂等種類高出5至6倍，未來也將有更多口味，甚至希望做出除臭等功效，預計1年內技轉。

陳吉仲說，台灣農業跟生物科技研發發成果非常亮麗，這次展出希望讓業者有機會接觸進而技轉，讓農民、消費者可以獲得研發成果效益外，也要將台灣的農業生技放眼全球600億美元的商機。