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牠的便便不一樣？ 新竹市動物園掀「河馬便便」蒐集熱

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▲河馬樂樂逐漸適應新家，已經能自在的在戲水池中游泳。（圖／新竹市政府提供）

▲河馬樂樂逐漸適應新家，已經能自在的在戲水池中游泳。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市立動物園改造計畫如火如荼進行中，萌感滿分的河馬樂樂已搶先入住新家，新竹市動物園園長楊家民表示，河馬樂樂逐漸適應新家，已經能自在的在戲水池中游泳，食量也大增，最近動物園員工們更掀起「蒐集樂樂大便」熱潮，原來，除了保持她的新家整潔，更是為了8月17日啟動的「動物園夏日搶先遊」做準備，因河馬的草食特性，河馬黃金的牧草纖維量高，可再製成手工纖維紙，自製河馬便便紙也成8月導覽期間民眾與樂樂「親密接觸」的重頭戲，不僅對垃圾減量大有助益，還相當具有環保教育意義。

楊家民表示，周二是河馬樂樂家的固定掃除時間，先將汙水排放後，就能看到水池底部累積厚厚的「黃金」，這時動物園員工會全體總動員，先將糞便用竹耙集中再打撈收集，沖洗乾淨後放新水；由於打掃時會有多人一起進行，已經32歲的樂樂性格害羞看到太多人容易緊張，專業飼育員陳大哥此時就會對她溫情喊話，喚她的小名「阿肥」來吃飼料，開心的樂樂就會離開水面，嘴巴大開150度等餵食。

楊家民表示，新竹市政府即將於8月17至28日，舉辦河馬樂樂入新厝環境教育策展導覽活動，重頭戲就是可以用清洗消毒過的河馬大便，DIY做一張河馬便便紙，便便紙製作的發想，導因於樂樂一天可吃下50-60公斤的牧草，糞便量也很大，難以交由專業飼育員一人清理，因此召集動物園員工集思廣益，園方曾想過製作堆肥，但因易產生臭味，河馬便便紙便成為最好、最環保的解方。

楊家民表示，因為河馬樂樂是草食性動物，排泄物內含有大量的牧草纖維，可透過收集、消毒和過篩等流程做成紙漿，動物園同仁們曾向紙廠請教製紙的方式，並主動蒐羅家中的不用的紗網及木條自製抄框，多次嘗試配方比例後，終於成功習得河馬紙製作的秘訣，期待民眾8月中一起參與製作，幫樂樂將便便再生為環保又實用的河馬便便紙，度過一個新奇有趣的暑假。

這次的導覽系列活動除可看見大家熟悉的舊象頭大門、噴水池，並首播動物園黑白歷史影片，還可在故事屋中透過展覽，看到過去動物園中大象綾子的生活作息，了解新竹市立動物園不養大象的原因，也可見到「大耳朵」黃魚鴞生活近27年的籠舍，不僅能帶市民重回舊時光，也盼市民透過這些歷史，理解本次動物園改造為促進動物福祉的理念；導覽活動將於8月6日中午12點00正式開放報名，請市民耐心等候。

未來動物園也計畫讓民眾體驗打掃河馬池，不僅能近距離觀察樂樂，也能了解飼育員的工作內容，帶給民眾一系列不同的體驗，希望藉此讓大家在關心可愛野生動物之餘，同時能一起落實尊重生命、愛護地球的環保理念。

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關鍵字：新竹市動物園, 河馬樂樂

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