新竹市立動物園河馬樂樂入新厝　暑假邀請大小朋友搶先遊園

▲活動主視覺搶先曝光，為年底動物園啟用揭開序幕。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

搭配新竹市立動物園內的河馬新水池完工，新竹市政府將於8月舉辦河馬樂樂入新厝－新竹市立動物園夏日搶先遊活動，帶著大小朋友搶先進入動物園部分區域，不僅可以看到歷史悠久的象頭大門，來張三代同堂照，還可以學習河馬的趣味小知識，今日活動主視覺HIPPO HOUSE已搶先曝光，為年底動物園啟用揭開序幕，邀請市民前往陪伴樂樂，窺探動物園一角的全新面貌。

新竹市立動物園長楊家民表示，8月的夏日搶先遊是一場環境教育策展導覽活動，內容相當豐富，不僅可以看到園內年代悠久的象頭大門、噴水池，還可以搶先看到部分動物棲地的嶄新樣貌，本次入新厝的主角河馬樂樂也會現身，引領大小朋友深度了解河馬的趣味小知識，本次活動並特別邀請策展團隊合作，介紹這次動物園改造的設計理念，極具動保教育意義，讓大小朋友在動物園度過快樂的暑期生物課。

8月活動主視覺－河馬樂樂HIPPO HOUSE於今日首次亮相，以全綠葉為底，河馬樂樂為主角，楊家民表示，城市動物島是這次的主題視覺的靈感來源，動物園如同位於城市裡綠洲島嶼，動物們居住在此快樂的生活，在第一波曝光的主視覺中，如同在邀請民眾走進叢林，撥開茂密的葉子，搶先進入動物園探險，窺探動物園一角，一步一步往前走，河馬樂樂將是第一個迎接市民的動物明星，待年底就可看見動物園的全新面貌。

楊家民表示，竹市立動物園是全台原址現存最悠久、唯一位在市中心的動物園，1936年創立至今，陪伴三代人成長，充滿新竹人的集體記憶，市長林智堅上任後積極改造，秉持動物為本的理念，打造「類棲地」的動物園空間，拋棄動物籠舍的飼養方式，將園內多處古蹟籠舍重新應用，翻轉傳統「動物被看」模式，不只是人看動物，動物也在觀察人類，盼動物與市民都可以在更自然的環境中，以更平等的方式共存。

本次導覽活動時間為108年8月17日至8月28日，每場次活動時間1小時，採限量網路預約，預計8月6日開放網路報名，有興趣的大小朋友們請規畫好時間，呼朋引伴作伙參加，詳情請洽動物園官網、動物園FB與新竹市新鮮事。