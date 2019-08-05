他一次買齊「6大速食店本體」簡直夢幻套餐！網嗨炸求推「聯合本體券」

▲速食界的夢幻套餐啊！（圖／翻攝自PTT）

記者張嘉晏／綜合報導

台灣速食店比比皆是，各店家在每個人心目中都有最招牌的餐點，網友對此俗稱一家店的「本體」。一名網友日前突發奇想，把心目中各家速食店最好吃的餐點都單點回來，從主餐到飲料各速食店都「各司其職」，網友們看到照片也都超嗨表示「大推夢幻套餐」、「這套餐太猛了」。

一名家住豐原的網友在PTT速食板發文，他表示，由於常常看到鄉民在板上討論各家速食店最好吃的餐點是什麼，靈機一動就決定把這些「本體」一次買齊來享用看看。

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原PO認為口味其實是主觀的事，因此他挑選的「套餐」內容為拿坡里炸雞、麥當勞薯條、肯德基蛋塔、漢堡王的漢堡、摩斯的紅茶，以及SUBWAY的美式餅乾，從主餐、副餐、飲料到點心應有盡有，組合起來超夢幻。

▲原PO還附上明細單。（圖／翻攝自PTT）

原PO表示，由於這些店都位在同一條路上，所以沒有花他太多時間購買，「走路10分鐘綽綽有餘」，只可惜差了丹丹漢堡和頂呱呱。不過他也表示，夢幻套餐吃到一半就有滿滿的飽足感，自己應該不會再買第二次了。

貼文和照片一出，驚豔了一票鄉民，大家紛紛表示「我怎麼都沒想過這樣買」、「好猛，速食一條街」、「這個套餐太猛啦」、「不知道有沒有機會聯合起來賣個本體券」、「麥當勞是糖醋醬跟玉米濃湯啦」、「推速食宅的行動力」、「好想吃這個套餐，你好優秀」、「MOS的紅茶不能同意更多」、「請正名『肥宅養成套餐』」。

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